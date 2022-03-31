Доходи від мит впали на 80% через війну – міністр — Finance.ua
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Доходи від мит впали на 80% через війну – міністр

Вчора 09:37Казна та Політика
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Доходи від мит впали на 80% через війну – міністрДоходи від мит впали на 80% через війну – міністр
Денні надходження від роботи митниці становлять 15-20% довоєнного періоду, тобто втрати сягають 80%.
Про це міністр фінансів Сергій Марченко розповів в інтерв’ю ЕП.
«Ми очікуємо від митниці до кінця місяця близько 7 мільярдів гривень. Хоча при інших рівних умовах, тобто довоєнного стану, у нас плани були трошки інші. Митниця мала зібрати в цьому місяці (березні. — Ред.) майже 39 мільярдів. Буде 7», — розповів Марченко.
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Але, зазначив він, «це об’єктивна реальність», і не можна сказати, що хтось погано працює. Така цифра пов’язана з тим, що у нас не працюють найбільші митниці — Київська, Одеська, східні та північні митниці всі не працюють. Працює тільки західний кордон, де здійснюється розмитнення.
«По податковій ситуацію важко однозначно коректно оцінити, тому що ми очікуємо сплату ПДВ. Якраз тоді більш точно можна буде сказати, як вплинула війна на економіку в цілому, і на план збору податків», — пояснив міністр.
Марченко зазначив, що уряд ухвалив рішення щодо авансової виплати дивідендів державними банками, що дозволило отримати запас ліквідності для березня.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Економічна Правда
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