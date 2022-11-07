Доходи ПФУ з початку року наблизилися до 500 млрд грн — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Доходи ПФУ з початку року наблизилися до 500 млрд грн

Казна та Політика
86
Доходи Пенсійного фонду України за 10 місяців 2022 року збільшилися на 76,4 млрд грн (18,3%) порівняно з аналогічним періодом минулого року, до 492,9 млрд грн. У тому числі власні доходи ПФУ зросли на 54,9 млрд грн, або 20,3%.
У жовтні доходи фонду від надходження частки ЄСВ, розподіленої на пенсійне страхування, становили 34,1 млрд грн. Це на 4,8 млрд грн (16,4%) вище за планові показники на місяць, повідомив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.
«Це максимум місячних надходжень від ЄСВ з початку року (аналогічний показник був також у червні)», — зазначив нардеп.
Читайте також
Він додав, що план надходжень від ЄСВ за січень-жовтень перевиконано на 3,5% (+10,1 млрд грн).
«Ситуація з виконанням плану покращилася у другій половині року, що пов’язано як зі збільшенням виплати грошового забезпечення військовослужбовців, так і в цілому свідчить про пожвавлення економічної активності та певне відновлення зайнятості», — додав нардеп.
Інфографіка: ПФУ
Інфографіка: ПФУ

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УБР
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.