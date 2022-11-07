Доходи ПФУ з початку року наблизилися до 500 млрд грн — Finance.ua

Доходи ПФУ з початку року наблизилися до 500 млрд грн Вчора 12:19 — Казна та Політика

Доходи Пенсійного фонду України за 10 місяців 2022 року збільшилися на 76,4 млрд грн (18,3%) порівняно з аналогічним періодом минулого року, до 492,9 млрд грн. У тому числі власні доходи ПФУ зросли на 54,9 млрд грн, або 20,3%.

У жовтні доходи фонду від надходження частки ЄСВ, розподіленої на пенсійне страхування, становили 34,1 млрд грн. Це на 4,8 млрд грн (16,4%) вище за планові показники на місяць, повідомив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

«Це максимум місячних надходжень від ЄСВ з початку року (аналогічний показник був також у червні)», — зазначив нардеп.

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Він додав, що план надходжень від ЄСВ за січень-жовтень перевиконано на 3,5% (+10,1 млрд грн).

«Ситуація з виконанням плану покращилася у другій половині року, що пов’язано як зі збільшенням виплати грошового забезпечення військовослужбовців, так і в цілому свідчить про пожвавлення економічної активності та певне відновлення зайнятості», — додав нардеп.

Інфографіка: ПФУ

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