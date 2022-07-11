Доходи Пенсійного фонду за I півріччя на чверть перевищили торішній показник — Finance.ua

Доходи Пенсійного фонду за I півріччя на чверть перевищили торішній показник Вчора 10:30 — Казна та Політика

Доходи Пенсійного фонду за I півріччя на чверть перевищили торішній показник

Протягом січня-червня 2022 року до Пенсійного фонду надійшло 272,2 млрд грн, що на 26,8% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду у Фейсбуці

За січень-червень 2022 року доходи ПФУ становлять 272,2 млрд грн, з них 183,2 млрд — власні доходи, 89,5 млрд — надходження з держбюджету на фінансування витрат. За аналогічний період 2021 року доходи ПФУ становили 245,9 млрд грн.

Також повідомляється, що у II кварталі поточного року надходження до ПФУ зросли у порівнянні з показником І кварталу на 11,2% — 144,2 млрд грн проти 128,5 млрд.

Інфографіка: Пенсійний фонд

Водночас у ПФУ зазначають, що план надходжень від єдиного внеску, розподіленого на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування у січні-червні 2022 року, виконано на 98,5% — із запланованих 170,1 млрд грн від ЄСВ надійшло 167,5 млрд.

Як повідомлялося, з 1 липня, згідно із Законом «Про Державний бюджет України на 2022 рік», до 2027 грн зріс прожитковий мінімум, визначений для осіб, які втратили працездатність, що стало підставою для перерахунку пенсій. У результаті збільшено розміри мінімальної та максимальної пенсійних виплат, а також складові пенсійних виплат, які залежать від прожиткового мінімуму. Пенсії зросли у 4,8 млн осіб, середній розмір підвищення — 45,40 грн.

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Укрінформ За матеріалами:

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