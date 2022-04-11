Дохід Bitcoin-майнерів зріс уперше за п'ять місяців — Finance.ua

Дохід Bitcoin-майнерів зріс уперше за п'ять місяців

У березні 2022 року дохід майнерів Bitcoin збільшився на 14% порівняно з попереднім місяцем і становив близько $1,2 млрд. Показник зріс уперше з жовтня 2021 року, випливає зі звіту ForkLog. Частка комісій у надходженнях становить трохи більше ніж 1%.

Дохід Ethereum-майнерів продовжив тренд на зниження — у березні надходження впали на 9%, склавши $1,63 млрд.

Комісії традиційно становлять значну частину доходів здобувачів другої капіталізації криптовалюти. Але в березні їх обсяг впав приблизно на 40% порівняно з показником лютого — до $424 млн. Зростання надходжень від видобутих блоків на ~20% не змогло компенсувати таке скорочення. Частка комісій у загальному показнику знизилася до 35,16%.

В останній день березня складність майнінгу Bitcoin оновила історичний максимум, досягнувши 28,58 Т. Хешрейт мережі перебуває близько позначки 200 EH/s (показник, згладжений семиденною ковзною середньою).

Станом на 1 квітня майнінговий пул Foundry USA зміцнив лідерство за часткою обчислювальної потужності мережі — до 19,3%. Серед його учасників значаться великі американські майнінгові фірми, що торгуються на фондових біржах.

Аналітики Arcane Research відзначили, що частка громадських компаній у хешрейті Bitcoin досягла 19%. У січні показник становив близько 3%.

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