Дохід Apple за ІІ фінансовий квартал 2022 року зріс на 9% — Finance.ua

Докладно. Макроекономічне середовище погіршується, що впливає на попит на техніку. Акції Apple впали на 4% після того, як у компанії заявили про проблеми з постачанням, пов’язані з COVID-19. Це може вдарити по продажах — сума втрат може сягти від $4 до $8 млрд.
Компанія попередила, що обмеження, пов’язані з ковідом, підривають попит у Китаї.
Основні показники Apple за ІІ квартал зросли — прибуток на акцію становить $1,52 проти $1,43, дохід зріс до $97,28 млрд проти $93,89 млрд, а валовий прибуток — 43,7% проти 43,1%. Прогноз на поточний квартал компанія не зробила.
Протягом кварталу зросли продажі майже всіх продуктів Apple. Продаж смартфонів збільшився на 5% — це говорить на користь того, що лінійка iPhone 13 користується популярністю. Також у компанії зазначили, що цього разу зросла кількість покупців, які раніше мали смартфон на Android і вперше перейшли на моделі від Apple.