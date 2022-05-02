Дохід Apple за ІІ фінансовий квартал 2022 року зріс на 9% — Finance.ua
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Дохід Apple за ІІ фінансовий квартал 2022 року зріс на 9%

Вчора 02:26Фондовий ринок
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Дохід Apple зріс на 9% за другий фінансовий квартал 2022 року, який закінчився 26 березня, однак інвестори компанії занепокоєні.
Про це повідомляє CNBC.
Докладно. Макроекономічне середовище погіршується, що впливає на попит на техніку. Акції Apple впали на 4% після того, як у компанії заявили про проблеми з постачанням, пов’язані з COVID-19. Це може вдарити по продажах — сума втрат може сягти від $4 до $8 млрд.
Компанія попередила, що обмеження, пов’язані з ковідом, підривають попит у Китаї.
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Основні показники Apple за ІІ квартал зросли — прибуток на акцію становить $1,52 проти $1,43, дохід зріс до $97,28 млрд проти $93,89 млрд, а валовий прибуток — 43,7% проти 43,1%. Прогноз на поточний квартал компанія не зробила.
Протягом кварталу зросли продажі майже всіх продуктів Apple. Продаж смартфонів збільшився на 5% — це говорить на користь того, що лінійка iPhone 13 користується популярністю. Також у компанії зазначили, що цього разу зросла кількість покупців, які раніше мали смартфон на Android і вперше перейшли на моделі від Apple.
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Популярність комп’ютерів Mac також стрімко зростає після того, як Apple перевела лінійку на власні процесори M1 замість Intel. Продажі зросли.
Загалом фінансові результати компанії перевершили очікування. Найбільше продажі зросли в обох Америках — на 20%. Також зростали продажі на Тайвані та в Китаї разом із Гонконгом.
За матеріалами: Mind
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