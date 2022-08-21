Dodge вперше за майже десятиліття презентував новий автомобіль (фото, відео) — Finance.ua
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Dodge вперше за майже десятиліття презентував новий автомобіль (фото, відео)

Технології&Авто
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Dodge вперше за майже десятиліття презентував новий автомобіль (фото, відео)
Dodge вперше за майже десятиліття презентував новий автомобіль (фото, відео), www.cnet.com
Dodge, американська автомобілебудівна компанія в складі корпорації Chrysler, представила новий кросовер 2023 Dodge Hornet.
Про це повідомляє CNET.
У базовій моделі Hornet GT встановлений 2-літровий двигун із потужністю у 265 кінських сил та крутним моментом у 295 Нм. Легковик може розігнатися до 96 км за годину за 6,5 секунди.
Також автомобіль має 9-ступчасту автоматичну коробку передач.
Водночас, у кросовера буде й гібридна модель Hornet R/T із 1,3-літровим двигуном та електробатареєю з потужністю в 15,5 кВт за годину. Загальна потужність авто становить понад 285 к.с. та 383 Нм.
Dodge вперше за майже десятиліття презентував новий автомобіль (фото, відео)
www.cnet.com
Транспортний засіб із 6-ступчастною автоматичною коробкою передач може розігнатися до 96 км за годину за 6,1 секунди. Легковик має можливість проїхати до 48 км на одній зарядці.
Зазначається, що базовий екземпляр 2023 Dodge Hornet коштуватиме трохи менш як 30 тисяч доларів США, а перші автомобілі слід очікувати у дилерів наприкінці цього року.
За матеріалами:
Укрінформ
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