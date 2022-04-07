"Дочка" ВТБ у Лондоні не може виплатити борги, просить тимчасову адміністрацію — Finance.ua

Дочірня компанія російського ВТБ Капіталу, який потрапив під західні санкції, просить Британію встановити тимчасову адміністрацію для плавного виходу з ринку.
Про це повідомляє Financial Times.
Британська філія російського банку не може сплатити борги після того, як його відключили від банківських послуг і міжнародної системи SWIFT. Відтак вона просить Британію запровадити тимчасову адміністрацію з огляду на вплив «паралізуючих» санкцій у відповідь на російське вторгнення в Україну.
ВТБ Капітал каже, що не зміг знайти банк, який дозволив би йому відкрити або керувати рахунком. У банку кажуть, що адміністрація дозволить організовано ліквідувати компанію, яка є на папері є платоспроможною з чистими активами в 338 млн доларів.
Високий суд Лондона заявив, що готовий дозволити встановлення адміністрації в банку, але для цього має отримати спершу дозвіл від Управління США з контролю за іноземними активами (OFAC), яке регулює санкції США.
У вівторок ВТБ був доданий до санкційного списку ЄС: банк підпадатиме під повну заборону на транзакції і тепер буде повністю відрізаний від ринків. Але цей крок був радше символічним, оскільки ВТБ з початку березня перебував у процесі згортання своєї діяльності в Європі.