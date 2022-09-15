«Дочка» Volkswagen із випуску вантажівок позбавляється своїх російських активів — Finance.ua

«Дочка» Volkswagen із випуску вантажівок позбавляється своїх російських активів
Traton — дочірня компанія Volkswagen Truck — анонсувала продаж двома її підрозділами своїх дилерських бізнесів у росії місцевим компаніям.
Як пише AP, йдеться про виробників вантажівок і автобусів MAN Truck & Bus і Scania. Остання також позбудеться свого фінансового підрозділу у рф.
За прогнозом, продаж буде завершено до кінця першого кварталу 2023 року після схвалення наглядовими радами Traton і VW, а також російськими регуляторними органами.
Продаж активів, за попередньою оцінкою, принесе компанії «додатковий збиток» у розмірі до 550 млн євро. Traton заявила, що через списання активів та інші витрати зазнала збитків на загальну суму 113 млн євро в першому півріччі поточного року «через прямий вплив війни в Україні».
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