«Дочка» Volkswagen із випуску вантажівок позбавляється своїх російських активів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

«Дочка» Volkswagen із випуску вантажівок позбавляється своїх російських активів

Фондовий ринок
332
«Дочка» Volkswagen із випуску вантажівок позбавляється своїх російських активів
«Дочка» Volkswagen із випуску вантажівок позбавляється своїх російських активів
Traton — дочірня компанія Volkswagen Truck — анонсувала продаж двома її підрозділами своїх дилерських бізнесів у росії місцевим компаніям.
Як пише AP, йдеться про виробників вантажівок і автобусів MAN Truck & Bus і Scania. Остання також позбудеться свого фінансового підрозділу у рф.
За прогнозом, продаж буде завершено до кінця першого кварталу 2023 року після схвалення наглядовими радами Traton і VW, а також російськими регуляторними органами.
Продаж активів, за попередньою оцінкою, принесе компанії «додатковий збиток» у розмірі до 550 млн євро. Traton заявила, що через списання активів та інші витрати зазнала збитків на загальну суму 113 млн євро в першому півріччі поточного року «через прямий вплив війни в Україні».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
The page
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.