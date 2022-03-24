"Дочка" підсанкційного ВТБ Банку, яка намагалася уникнути санкцій, почала ліквідацію — Finance.ua

"Дочка" підсанкційного ВТБ Банку, яка намагалася уникнути санкцій, почала ліквідацію

Вчора 17:12 — Фондовий ринок

В кіпрській «дочці» підсанкційного ВТБ банку ЄЦБ встановить тимчасову адміністрацію для нагляду за ліквідацією — у перший день війни вона змінила власників у спробі сховати від санкцій проти рф.

Про це повідомляє Financial Times.

RCB Bank (російський комерційний банк, роскомбанк), створений як дочірня компанія ВТБ банку у 1995 році, тепер не може укладати нові позики, залучати депозити та інвестиції. Банк виплатить 2,8 млрд євро клієнтських депозитів або переведе їх іншому банку.

Як раніше з’ясувала ЕП, контрольований російським урядом банк «ВТБ», ймовірно, міг уникнути санкцій Заходу, змінивши власників своєї кіпрської дочірньої структури у перший день повномасштабного вторгнення рф до України.

Так, 24 лютого, «ВТБ» вирішив передати свій пакет акцій (46,3%) кіпрського банку RCB Bank Ltd двом кіпрським компаніям, які номінально були співвласниками цього банку — Crendaro Investments Limited та Mitarva Limited.

У своїй заяві у четвер RCB пише, що, хоча банк був і залишається достатнім на ліквідність та капітал, «поточна й надзвичайно нестабільна геополітична ситуація вимагає від нього трансформації та прийняття нової стратегії». А саме — поступового припинення банківських операцій.

Завдяки введенню адміністрації банк хоче уникнути долі австрійської «дочки» Сбєрбанку, яку клієнти спустошили з початком війни та санкцій проти банку. Тимчасова адміністрація не замінить керівництво банку, а працюватиме разом із ним для поетапної ліквідації фінустанови.

Європейський центральний банк згодом повідомив, що вирішив «призначити тимчасового адміністратора для ретельного моніторингу позиції ліквідності та капіталу RCB Bank, а також для нагляду за упорядкованими виплатами його вкладників».

Нагадаємо, російський «ВТБ банк», який раніше потрапив у санкційні списки США, ЄС та Британії, готується згорнути європейський бізнес та вийти з ринку.

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