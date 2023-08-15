Дочірня компанія французької Renault продала свій бізнес у росії — Finance.ua

Дочірня компанія французької Renault продала свій бізнес у росії Сьогодні 19:47 — Фондовий ринок

Дочірня компанія французької Renault продала свій бізнес у росії

Підрозділ французького автовиробника Renault RCI Banque домовився про продаж своєї російської лізингової дочірньої компанії Insight Investment Group LLC.

Про це заявила компанія RCI Banque, повідомляє Reuters.

«Цей продаж є останнім кроком на шляху виходу RCI Banque SA з російської федерації відповідно до рішення, ухваленого групою Renault у 2022 році», — йдеться в повідомленні компанії.

Зазначається, що деталі угоди не підлягають розголошенню. Insight заявила, що це придбання зміцнить створюваний лізинговий холдинг, а також диверсифікує активи групи.

У березні Insight придбала російський лізинговий підрозділ виробника сільськогосподарської техніки Deere & Co. Insight заявила, що управлінську команду лізингової дочірньої компанії буде збережено, і що вона завжди готова розглянути можливість придбання додаткових активів, насамперед у рамках лізингової галузі.

Читайте також Volkswagen офіційно розкрив вартість угоди з продажу російського бізнесу

RCI Banque SA, що торгує під назвою Mobilize Financial Services, є міжнародною компанією зі штаб-квартирою у Франції, яка є дочірньою компанією Renault і частиною підрозділу Renault Mobilize.

RCI Banque спеціалізується на автомобільному фінансуванні, страхуванні та супутній діяльності для брендів групи Renault по всьому світу, для брендів групи Nissan (Nissan, Infiniti, Datsun) у Європі, росії, Азії та Південній Америці, а також для Mitsubishi Motors у Нідерландах.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.