Добровольцям пенсії розраховуватимуть за нормами для військовослужбовців — Finance.ua
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Добровольцям пенсії розраховуватимуть за нормами для військовослужбовців

Вчора 08:31Особисті фінанси
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Добровольці можуть розраховувати на підвищені норми пенсійного забезпечення.
Про це під час брифінгу розповіла заступниця начальника Головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області Наталія Корнійчук, передає пресслужба ДніпроОВА.
Що це означає? Йдеться про бійців, які матимуть статус учасника бойових дій. Відповідні зміни до законодавства внесли в березні.
«Згідно з цими нормами, учасники добровольчих формувань мають право на дострокову пенсію за віком. Чоловіки — у 55-ть, жінки — у 50-т. Головне — наявність потрібного страхового стажу. Відповідно 25 і 20 років», — сказала Наталія Корнійчук.
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У разі загибелі учасника добровольчого формування члени його сім’ї матимуть право на підвищені норми пенсійного забезпечення.
Нині на Дніпропетровщині — майже 900 тис пенсіонерів. Середній розмір щомісячних виплат — 4916 грн. У березні їх індексували на 14% та нарахували достроково. У квітні пенсіонери отримають усі виплати за графіком — з 4 до 25-го числа.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Оперативна служба новин
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