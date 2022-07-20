Добровільне декларування: сума активів уже перевищила 4 мільярди — Finance.ua

Добровільне декларування: сума активів уже перевищила 4 мільярди Вчора 16:30 — Казна та Політика

З початку вересня 2021 року в межах одноразового добровільного декларування в Україні вже задекларовано понад 4 млрд грн.



Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у своєму Телеграмі.

«За період дії добровільного декларування вартість амністованих активів перевищила 4 млрд грн, а сума збору до бюджету — 241,7 млн грн», — повідомив Гетманцев.

Він зауважив, що тільки з 24 лютого в межах кампанії податкової амністії українцями було задекларовано активів на суму понад 1,77 млрд грн, а сума збору до бюджету становила 119,8 млн грн.

З 1 вересня 2021 року громадяни України отримали можливість одноразово задекларувати доходи, нерухоме та рухоме майно, щоб у майбутньому уникнути неприємних запитань про їх походження. Раніше Президент Володимир Зеленський підписав закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом введення одноразового (спеціального) добровільного декларування фізичними особами належних їм активів і сплати одноразового збору в бюджет».

Документ створює стимули для виведення з тіні доходів, прихованих від оподаткування, і сприятиме залученню в економіку додаткових ресурсів. Процедура декларування абсолютно добровільна, декларант водночас не повинен підтверджувати джерела своїх доходів.

Запропоновано три основні ставки для сплати збору: 5% — загальна ставка для валютних цінностей та майна, які перебувають в Україні; 9% — для іноземних активів; 2,5% — для декларування активів у вигляді ОВДП.

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