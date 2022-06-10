Добірка актуальних вакансій із заробітною платою від 20 тис. гривень — Finance.ua

Добірка актуальних вакансій із заробітною платою від 20 тис. гривень

Вчора 08:01 — Особисті фінанси

Добірка актуальних вакансій із заробітною платою від 20 тис. гривень

Для кваліфікованих працівників є пропозиції з гідною оплатою праці навіть у складний воєнний час в країні. Експерти порталу robota.ua підібрали вакансії із заробітною платою понад 20 тис. грн у різних містах України та професійних сферах.

Digital Marketing Specialist у Києві

«Освітній Центр Олександра Герчика» шукає у свою команду Digital Marketing Specialist.

Вимоги до майбутнього працівника:

досвід роботи на аналогічній позиції від 1,5 року;

прикладний досвід роботи з SEO, практичні знання SEO-просування;

досвід роботи з веб-аналітикою та наскрізною аналітикою;

досвід роботи з email + чат розсилками, вміння формувати карту розсилок;

навички роботи з контентом (потрібно буде керувати контент-фахівцями);

вміння працювати з CMS на веб-сайті, підвищувати конверсійність лендингів;

досвід та навички роботи з підрядниками/внутрішньою командою: розробка списку завдань, постановка ТЗ, контроль, координація та звітність;

хороші менеджерські та комунікаційні навички.

В компанії пропонують:

стабільну роботу незалежно від будь-яких обставин;

графік роботи: пн-пт, з 9:00 до 18:00;

13 зарплату та 24 дні відпустки на рік;

формат роботи: 1-2 дні на тиждень зустріч з командою в коворкінгу (у Києві), інші дні — віддалена робота;

навчання та оплачуване стажування;

заробітну плату — 40 000-50 000 грн.

Директор магазину сантехніки в Івано-Франківську

Компанія «Гаряча Точка» запрошує на роботу директора магазину сантехніки.

На що звертає увагу роботодавець:

досвід роботи на посаді директора;

знання ринку сантехніки;

ініціативність, самостійність;

бажання розвиватися;

навички управління;

грамотність мови;

пунктуальність.

Вам запропонують:

оплачуваний випробувальний термін;

графік роботи: пн-пт, з 09:00 до 18:00 та 2 робочі суботи на місяць;

оплачувану відпустку;

повну компенсацію транспортних витрат і мобільного зв’язку;

зручну CRM-систему;

внутрішнє корпоративне навчання;

заробітну плату — 25 000-30 000 грн.

Заступник керівника магазину у Києві

Мережа супермаркетів «Фора» відкриває вакансію.

Щоб отримати посаду, необхідно:

мати досвід роботи на адміністративній посаді від 1-го року;

вищу, незакінчену вищу освіту (торговельну, економічну, менеджмент);

вільно володіти українською мовою;

бути впевненим користувачем ПК;

вміти працювати на результат та у команді.

Майбутнім працівникам запропонують:

офіційне працевлаштування;

допомогу з житлом;

корпоративне медичне страхування;

корпоративний мобільний зв’язок;

знижку до дня народження та інші додаткові пропозиції для співробітників компанії;

заробітну плату — 17 000-20 000 грн.

Регіональний менеджер у Вінниці

Компанія «Папакарло» оголошує про відкриття вакансії.

Для отримання посади вам необхідно мати:

досвід роботи на посаді територіального менеджера, регіонального менеджера, супервайзера з досвідом управління людьми (обов’язково);

ефективний досвід переговорів (дистриб’ютори, національні мережі);

досвід підбору та управління командою регіональною;

бути чесним та орієнтованим на довгострокові відносини;

самостійним у прийнятті рішень та відповідальним;

власний автомобіль та проживати у м. Вінниця.

Анонсують:

офіційне працевлаштування;

компенсаційний пакет;

зрозумілу та прозору систему мотивації;

заробітну плату — від 20 000 грн.

Менеджер з продажу (гарячі дзвінки) у Львові

Компанія King Star Alliance шукає менеджера з продажу для здійснення гарячих дзвінків.

Побажання до кандидатів:

грамотна усна та письмова мова;

красномовність та варіативність мислення;

високі фінансові очікування;

успішний досвід в продажах;

здатність швидко навчатися та працювати з великим обсягом інформації;

досвід роботи в режимі телефонних перемовин (буде перевагою).

У компанії пропонують кандидатам:

тільки гарячі клієнтські звернення;

стабільні, довготривалі проєкти;

якісне навчання, швидку та якісну адаптацію;

комфортний графік роботи, 8 вихідних на місяць;

повне технічне забезпечення кожного співробітника;

власна CRM, оптимізована під потреби маркетологів та менеджерів;

заробітну плату — від 33 000 грн.

Фінансовий директор, головний бухгалтер у Запоріжжі

Компанія «Актурн» шукає у свою команду фінансового директора, головного бухгалтера.

Вимоги:

вища освіта (бухгалтерський облік, аудит, економіка, фінанси);

досвід роботи основним бухгалтером — від 5-ти р.;

практичні знання національних стандартів бухгалтерського обліку та вимог податкового законодавства;

знання всіх ділянок бухгалтерського обліку;

аналітичні навички;

досвід роботи з великим обсягом інформації;

досвід встановлення технічних завдань для автоматизації процесів обліку;

знання ПК (Microsoft Office, 1С Підприємство 8.3, M.E.Doc, Клієнт-Банк, просунутий користувач Excel).

Умови роботи:

офіційне працевлаштування та повний соцпакет;

комфортабельний офіс у центрі міста;

робочий графік: пн-пт, з 8:00 до 17:00;

заробітну плату — 40 000 грн.

Старший ІТ-спеціаліст у Львові

Компанія VoIPTime відкриває вакансію для старшого ІТ-спеціаліста.

Побажання до претендентів:

досвід роботи з протоколами ІР-телефонії (бажано);

налаштування та робота з системою Asterisk PBX (бажано);

досвід роботи з Linux/BSD та подібними системами (обов’язково);

підтримка та налаштування Postfix, FTP, Firewall, Samba;

досвід побудови локальних мереж з використанням технологій Ethernet, Wireless тощо (бажано);

знання мережевих технологій;

досвід роботи з активним обладнанням (Cisco, HP, Alcatel);

комунікабельність, вміння спілкуватися з людьми (обов’язково).

Пропонують майбутнім працівникам:

офіційне працевлаштування;

умови для професійного розвитку;

хороші умови праці;

заробітну плату — від 29 000 грн.

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