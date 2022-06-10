Добірка актуальних вакансій із заробітною платою від 20 тис. гривень — Finance.ua
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Добірка актуальних вакансій із заробітною платою від 20 тис. гривень

Вчора 08:01Особисті фінанси
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Добірка актуальних вакансій із заробітною платою від 20 тис. гривеньДобірка актуальних вакансій із заробітною платою від 20 тис. гривень
Для кваліфікованих працівників є пропозиції з гідною оплатою праці навіть у складний воєнний час в країні. Експерти порталу robota.ua підібрали вакансії із заробітною платою понад 20 тис. грн у різних містах України та професійних сферах.

Digital Marketing Specialist у Києві

«Освітній Центр Олександра Герчика» шукає у свою команду Digital Marketing Specialist.
Вимоги до майбутнього працівника:
  • досвід роботи на аналогічній позиції від 1,5 року;
  • прикладний досвід роботи з SEO, практичні знання SEO-просування;
  • досвід роботи з веб-аналітикою та наскрізною аналітикою;
  • досвід роботи з email + чат розсилками, вміння формувати карту розсилок;
  • навички роботи з контентом (потрібно буде керувати контент-фахівцями);
  • вміння працювати з CMS на веб-сайті, підвищувати конверсійність лендингів;
  • досвід та навички роботи з підрядниками/внутрішньою командою: розробка списку завдань, постановка ТЗ, контроль, координація та звітність;
  • хороші менеджерські та комунікаційні навички.
В компанії пропонують:
  • стабільну роботу незалежно від будь-яких обставин;
  • графік роботи: пн-пт, з 9:00 до 18:00;
  • 13 зарплату та 24 дні відпустки на рік;
  • формат роботи: 1-2 дні на тиждень зустріч з командою в коворкінгу (у Києві), інші дні — віддалена робота;
  • навчання та оплачуване стажування;
  • заробітну плату — 40 000-50 000 грн.
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Директор магазину сантехніки в Івано-Франківську

Компанія «Гаряча Точка» запрошує на роботу директора магазину сантехніки.
На що звертає увагу роботодавець:
  • досвід роботи на посаді директора;
  • знання ринку сантехніки;
  • ініціативність, самостійність;
  • бажання розвиватися;
  • навички управління;
  • грамотність мови;
  • пунктуальність.
Вам запропонують:
  • оплачуваний випробувальний термін;
  • графік роботи: пн-пт, з 09:00 до 18:00 та 2 робочі суботи на місяць;
  • оплачувану відпустку;
  • повну компенсацію транспортних витрат і мобільного зв’язку;
  • зручну CRM-систему;
  • внутрішнє корпоративне навчання;
  • заробітну плату — 25 000-30 000 грн.
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Заступник керівника магазину у Києві

Мережа супермаркетів «Фора» відкриває вакансію.
Щоб отримати посаду, необхідно:
  • мати досвід роботи на адміністративній посаді від 1-го року;
  • вищу, незакінчену вищу освіту (торговельну, економічну, менеджмент);
  • вільно володіти українською мовою;
  • бути впевненим користувачем ПК;
  • вміти працювати на результат та у команді.
Майбутнім працівникам запропонують:
  • офіційне працевлаштування;
  • допомогу з житлом;
  • корпоративне медичне страхування;
  • корпоративний мобільний зв’язок;
  • знижку до дня народження та інші додаткові пропозиції для співробітників компанії;
  • заробітну плату — 17 000-20 000 грн.
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Регіональний менеджер у Вінниці

Компанія «Папакарло» оголошує про відкриття вакансії.
Для отримання посади вам необхідно мати:
  • досвід роботи на посаді територіального менеджера, регіонального менеджера, супервайзера з досвідом управління людьми (обов’язково);
  • ефективний досвід переговорів (дистриб’ютори, національні мережі);
  • досвід підбору та управління командою регіональною;
  • бути чесним та орієнтованим на довгострокові відносини;
  • самостійним у прийнятті рішень та відповідальним;
  • власний автомобіль та проживати у м. Вінниця.
Анонсують:
  • офіційне працевлаштування;
  • компенсаційний пакет;
  • зрозумілу та прозору систему мотивації;
  • заробітну плату — від 20 000 грн.
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Менеджер з продажу (гарячі дзвінки) у Львові

Компанія King Star Alliance шукає менеджера з продажу для здійснення гарячих дзвінків.
Побажання до кандидатів:
  • грамотна усна та письмова мова;
  • красномовність та варіативність мислення;
  • високі фінансові очікування;
  • успішний досвід в продажах;
  • здатність швидко навчатися та працювати з великим обсягом інформації;
  • досвід роботи в режимі телефонних перемовин (буде перевагою).
У компанії пропонують кандидатам:
  • тільки гарячі клієнтські звернення;
  • стабільні, довготривалі проєкти;
  • якісне навчання, швидку та якісну адаптацію;
  • комфортний графік роботи, 8 вихідних на місяць;
  • повне технічне забезпечення кожного співробітника;
  • власна CRM, оптимізована під потреби маркетологів та менеджерів;
  • заробітну плату — від 33 000 грн.
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Фінансовий директор, головний бухгалтер у Запоріжжі

Компанія «Актурн» шукає у свою команду фінансового директора, головного бухгалтера.
Вимоги:
  • вища освіта (бухгалтерський облік, аудит, економіка, фінанси);
  • досвід роботи основним бухгалтером — від 5-ти р.;
  • практичні знання національних стандартів бухгалтерського обліку та вимог податкового законодавства;
  • знання всіх ділянок бухгалтерського обліку;
  • аналітичні навички;
  • досвід роботи з великим обсягом інформації;
  • досвід встановлення технічних завдань для автоматизації процесів обліку;
  • знання ПК (Microsoft Office, 1С Підприємство 8.3, M.E.Doc, Клієнт-Банк, просунутий користувач Excel).
Умови роботи:
  • офіційне працевлаштування та повний соцпакет;
  • комфортабельний офіс у центрі міста;
  • робочий графік: пн-пт, з 8:00 до 17:00;
  • заробітну плату — 40 000 грн.
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Старший ІТ-спеціаліст у Львові

Компанія VoIPTime відкриває вакансію для старшого ІТ-спеціаліста.
Побажання до претендентів:
  • досвід роботи з протоколами ІР-телефонії (бажано);
  • налаштування та робота з системою Asterisk PBX (бажано);
  • досвід роботи з Linux/BSD та подібними системами (обов’язково);
  • підтримка та налаштування Postfix, FTP, Firewall, Samba;
  • досвід побудови локальних мереж з використанням технологій Ethernet, Wireless тощо (бажано);
  • знання мережевих технологій;
  • досвід роботи з активним обладнанням (Cisco, HP, Alcatel);
  • комунікабельність, вміння спілкуватися з людьми (обов’язково).
Пропонують майбутнім працівникам:
  • офіційне працевлаштування;
  • умови для професійного розвитку;
  • хороші умови праці;
  • заробітну плату — від 29 000 грн.
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За матеріалами: Finance.ua
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