Добірка актуальних вакансій із заробітною платою від 20 тис. гривень — Finance.ua

Добірка актуальних вакансій із заробітною платою від 20 тис. гривень Добірка актуальних вакансій із заробітною платою від 20 тис. гривень Для кваліфікованих працівників є пропозиції з гідною оплатою праці навіть у складний воєнний час в країні. Експерти порталу robota.ua підібрали вакансії із заробітною платою понад 20 тис. грн у різних містах України та професійних сферах.
Digital Marketing Specialist у Києві
«Освітній Центр Олександра Герчика» шукає у свою команду Digital Marketing Specialist.
Вимоги до майбутнього працівника:
досвід роботи на аналогічній позиції від 1,5 року;
прикладний досвід роботи з SEO, практичні знання SEO-просування;
досвід роботи з веб-аналітикою та наскрізною аналітикою;
досвід роботи з email + чат розсилками, вміння формувати карту розсилок;
навички роботи з контентом (потрібно буде керувати контент-фахівцями);
вміння працювати з CMS на веб-сайті, підвищувати конверсійність лендингів;
досвід та навички роботи з підрядниками/внутрішньою командою: розробка списку завдань, постановка ТЗ, контроль, координація та звітність;
хороші менеджерські та комунікаційні навички.
В компанії пропонують:
стабільну роботу незалежно від будь-яких обставин;
графік роботи: пн-пт, з 9:00 до 18:00;
13 зарплату та 24 дні відпустки на рік;
формат роботи: 1-2 дні на тиждень зустріч з командою в коворкінгу (у Києві), інші дні — віддалена робота;
навчання та оплачуване стажування;
заробітну плату — 40 000-50 000 грн.
Директор магазину сантехніки в Івано-Франківську
Компанія «Гаряча Точка» запрошує на роботу директора магазину сантехніки.
На що звертає увагу роботодавець:
досвід роботи на посаді директора;
знання ринку сантехніки;
ініціативність, самостійність;
бажання розвиватися;
навички управління;
грамотність мови;
пунктуальність.
Вам запропонують:
оплачуваний випробувальний термін;
графік роботи: пн-пт, з 09:00 до 18:00 та 2 робочі суботи на місяць;
оплачувану відпустку;
повну компенсацію транспортних витрат і мобільного зв’язку;
зручну CRM-систему;
внутрішнє корпоративне навчання;
заробітну плату — 25 000-30 000 грн.
Заступник керівника магазину у Києві
Мережа супермаркетів «Фора» відкриває вакансію.
Щоб отримати посаду, необхідно:
мати досвід роботи на адміністративній посаді від 1-го року;
вищу, незакінчену вищу освіту (торговельну, економічну, менеджмент);
вільно володіти українською мовою;
бути впевненим користувачем ПК;
вміти працювати на результат та у команді.
Майбутнім працівникам запропонують:
офіційне працевлаштування;
допомогу з житлом;
корпоративне медичне страхування;
корпоративний мобільний зв’язок;
знижку до дня народження та інші додаткові пропозиції для співробітників компанії;
заробітну плату — 17 000-20 000 грн.
Регіональний менеджер у Вінниці
Компанія «Папакарло» оголошує про відкриття вакансії.
Для отримання посади вам необхідно мати:
досвід роботи на посаді територіального менеджера, регіонального менеджера, супервайзера з досвідом управління людьми (обов’язково);
ефективний досвід переговорів (дистриб’ютори, національні мережі);
досвід підбору та управління командою регіональною;
бути чесним та орієнтованим на довгострокові відносини;
самостійним у прийнятті рішень та відповідальним;
власний автомобіль та проживати у м. Вінниця.
Анонсують:
офіційне працевлаштування;
компенсаційний пакет;
зрозумілу та прозору систему мотивації;
заробітну плату — від 20 000 грн.
Менеджер з продажу (гарячі дзвінки) у Львові
Компанія King Star Alliance шукає менеджера з продажу для здійснення гарячих дзвінків.
Побажання до кандидатів:
грамотна усна та письмова мова;
красномовність та варіативність мислення;
високі фінансові очікування;
успішний досвід в продажах;
здатність швидко навчатися та працювати з великим обсягом інформації;
досвід роботи в режимі телефонних перемовин (буде перевагою).
У компанії пропонують кандидатам:
тільки гарячі клієнтські звернення;
стабільні, довготривалі проєкти;
якісне навчання, швидку та якісну адаптацію;
комфортний графік роботи, 8 вихідних на місяць;
повне технічне забезпечення кожного співробітника;
власна CRM, оптимізована під потреби маркетологів та менеджерів;
заробітну плату — від 33 000 грн.
Фінансовий директор, головний бухгалтер у Запоріжжі
Компанія «Актурн» шукає у свою команду фінансового директора, головного бухгалтера.
Вимоги:
вища освіта (бухгалтерський облік, аудит, економіка, фінанси);
досвід роботи основним бухгалтером — від 5-ти р.;
практичні знання національних стандартів бухгалтерського обліку та вимог податкового законодавства;
знання всіх ділянок бухгалтерського обліку;
аналітичні навички;
досвід роботи з великим обсягом інформації;
досвід встановлення технічних завдань для автоматизації процесів обліку;
знання ПК (Microsoft Office, 1С Підприємство 8.3, M.E.Doc, Клієнт-Банк, просунутий користувач Excel).
Умови роботи:
офіційне працевлаштування та повний соцпакет;
комфортабельний офіс у центрі міста;
робочий графік: пн-пт, з 8:00 до 17:00;
заробітну плату — 40 000 грн.
Старший ІТ-спеціаліст у Львові
Компанія VoIPTime відкриває вакансію для старшого ІТ-спеціаліста.
Побажання до претендентів:
досвід роботи з протоколами ІР-телефонії (бажано);
налаштування та робота з системою Asterisk PBX (бажано);
досвід роботи з Linux/BSD та подібними системами (обов’язково);
підтримка та налаштування Postfix, FTP, Firewall, Samba;
досвід побудови локальних мереж з використанням технологій Ethernet, Wireless тощо (бажано);
знання мережевих технологій;
досвід роботи з активним обладнанням (Cisco, HP, Alcatel);
комунікабельність, вміння спілкуватися з людьми (обов’язково).
Пропонують майбутнім працівникам:
офіційне працевлаштування;
умови для професійного розвитку;
хороші умови праці;
заробітну плату — від 29 000 грн.
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