Добірка актуальних вакансій для адміністративного персоналу — Finance.ua
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Добірка актуальних вакансій для адміністративного персоналу

Вчора 17:04Особисті фінанси
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Однією з найпопулярніших сфер серед пошукачів цього тижня став розділ «Адміністративний персонал». Саме тому фахівці порталу robota.ua зробили підбірку цікавих вакансій за цим напрямком.

Оператор call-центру у Львові

Компанія «Vodafone Україна» відкриває вакансію оператора у львівський контакт-центр.
Для отримання посади вам знадобиться вільне володіння українською та російською мовами, адже потрібно консультувати клієнтів щодо продуктів та послуг компанії у телефонних розмовах.
Компанія пропонує:
  • зручний графік;
  • офіційне працевлаштування та соціальні гарантії;
  • гідний рівень оплати, прозору систему винагород, а також додаткові фінансові бонуси;
  • можливість обрати повну або часткову зайнятість;
  • медичне страхування та корпоративний мобільний зв’язок.

Менеджер служби клієнтської підтримки зі знанням німецької та англійської мови у Львові

Австрійська аутсорсингова компанія MSV Multicall запрошує на роботу менеджера служби клієнтської підтримки.
Побажання до кандидатів:
  • володіння німецькою та англійською мовами (усно та письмово) на рівні B2-C1;
  • вміння та бажання спілкуватися з клієнтами телефоном;
  • впевненість у користуванні ПК.
Компанія гарантує:
  • заробітну плату — 15 000-17 500 грн;
  • оплачуване навчання;
  • повну зайнятість (9.00-17.00, 11.00-19.00, пн-пт);
  • віддалену роботу;
  • медичне страхування;
  • офіційне працевлаштування;
  • постійну практику німецької та англійської мов.

Спеціаліст з обслуговування клієнтів мобільного зв’язку в Рівному

Компанія eCall шукає спеціаліста з обслуговування клієнтів мобільного зв’язку.
Від кандидатів вимагається:
  • гарна дикція;
  • відсутність дефектів мови;
  • знання ПК на рівні впевненого користувача.
Роботодавець гарантує:
  • зручний графік роботи (ранкові, денні, вечірні, нічні зміни);
  • ставку — 7 000 грн (44 грн/год) + %;
  • комфортне та затишне робоче місце;
  • оплачуване навчання (тренінги розвитку).

Офіс-менеджер зі знанням німецької мови в Одесі

Компанія «СТЕКС Україна» шукає офіс-менеджера зі знанням німецької мови.
Серед вимог до кандидатів:
  • освіта в комерційному секторі;
  • досвід роботи бажаний, але не обов’язковий;
  • організаторські здібності;
  • навички ведення переговорів.
Роботодавець анонсує:
  • високу заробітну плату та привабливу систему преміювання;
  • стабільну роботу та офіційне оформлення;
  • медичне страхування категорії А;
  • сучасне та комфортне робоче місце в центрі міста;
  • студентам з інших міст компанія допомагає з розміщенням.

Адміністратор рецепції в Трускавці

Мережа готелів Reikartz Hotel Group шукає адміністратора рецепції у готель в Трускавці.
Вимоги до претендентів:
  • вища або незакінчена вища освіта;
  • гарні навички роботи з ПК;
  • володіння англійською мовою на рівні від Intermediate та грамотне мовлення.
Гарантують:
  • стабільну заробітну плату;
  • знижки на проживання в готелях та харчування у ресторанах мережі;
  • зручний позмінний графік — 2/2 день/ніч, 2 вихідні;
  • офіційне оформлення та соціальний пакет;
  • щоденну практику англійської мови з іноземними гостями.

Офіс-менеджер у Хмельницький

Компанія, яка займається роздрібною торгівлею деталями та приладдям для автотранспортних засобів, шукає офіс-менеджера у Хмельницькому.
Очікування від кандидатів:
  • досвід роботи з людьми та організаторські здібності;
  • знання ПК;
  • грамотна мова.
Пропонують:
  • зручний графік роботи;
  • стабільну оплату праці.

Менеджер з роботи з клієнтами у Запоріжжі

Компанія, яка спеціалізується на гуртово-роздрібній торгівлі харчовими продуктами, шукає офіс-менеджера у Запоріжжі.
До обов’язків майбутніх працівників входитимуть:
  • прийом вхідних дзвінків;
  • робота із клієнтською базою;
  • консультування клієнтів, прийом та обробка замовлень;
  • прорахунок вартості замовлень;
  • ведення поточної офісної документації.
Гарантують:
  • комфортні умови праці у центрі міста;
  • робочий графік: пн-пт; сб, нд — вихідні (можливий гнучкий графік).

Асистент керівника у Києві

«Київський вітамінний завод» запрошує у свою команду асистента керівника.
Основні вимоги:
  • досвід роботи на аналогічній посаді понад 2 роки;
  • знання англійської (не нижче Upper-Intermediate);
  • досвід travel-підтримки;
  • здатність працювати з великим потоком інформації та в режимі багатозадачності.
Підприємство пропонує:
  • офіційне працевлаштування та гідний рівень заробітної плати;
  • повний соціальний пакет;
  • медичне страхування;
  • графік роботи: пн-пт, з 9.00 до 17.30.

Адміністратор клініки у Києві

Медичному центру сучасної хірургії «Леомед» потрібен адміністратор.
Вимоги до майбутніх працівників:
  • досвід роботи в медичному центрі на посаді адміністратора (обов’язково);
  • медична освіта (бажано);
  • навички роботи з ПК та оргтехнікою на рівні користувача, володіння обліковими програмами та навичками ведення чатів.
Анонсують:
  • офіційне працевлаштування;
  • високий рівень заробітної плати, регулярну виплату двічі на місяць;
  • змінний графік роботи (18-20 змін, будні — з 8.00 до 20.00; сб — з 9.00 до 18.00, нд — з 9.00 до 17.00).
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За матеріалами: Finance.ua
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