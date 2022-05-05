Добірка актуальних вакансій для адміністративного персоналу — Finance.ua

Добірка актуальних вакансій для адміністративного персоналу
Однією з найпопулярніших сфер серед пошукачів цього тижня став розділ «Адміністративний персонал». Саме тому фахівці порталу robota.ua зробили підбірку цікавих вакансій за цим напрямком.
Оператор call-центру у Львові
Компанія «Vodafone Україна» відкриває вакансію оператора у львівський контакт-центр.
Для отримання посади вам знадобиться вільне володіння українською та російською мовами, адже потрібно консультувати клієнтів щодо продуктів та послуг компанії у телефонних розмовах.
Компанія пропонує:
- зручний графік;
- офіційне працевлаштування та соціальні гарантії;
- гідний рівень оплати, прозору систему винагород, а також додаткові фінансові бонуси;
- можливість обрати повну або часткову зайнятість;
- медичне страхування та корпоративний мобільний зв’язок.
Менеджер служби клієнтської підтримки зі знанням німецької та англійської мови у Львові
Австрійська аутсорсингова компанія MSV Multicall запрошує на роботу менеджера служби клієнтської підтримки.
Побажання до кандидатів:
- володіння німецькою та англійською мовами (усно та письмово) на рівні B2-C1;
- вміння та бажання спілкуватися з клієнтами телефоном;
- впевненість у користуванні ПК.
Компанія гарантує:
- заробітну плату — 15 000-17 500 грн;
- оплачуване навчання;
- повну зайнятість (9.00-17.00, 11.00-19.00, пн-пт);
- віддалену роботу;
- медичне страхування;
- офіційне працевлаштування;
- постійну практику німецької та англійської мов.
Спеціаліст з обслуговування клієнтів мобільного зв’язку в Рівному
Компанія eCall шукає спеціаліста з обслуговування клієнтів мобільного зв’язку.
Від кандидатів вимагається:
- гарна дикція;
- відсутність дефектів мови;
- знання ПК на рівні впевненого користувача.
Роботодавець гарантує:
- зручний графік роботи (ранкові, денні, вечірні, нічні зміни);
- ставку — 7 000 грн (44 грн/год) + %;
- комфортне та затишне робоче місце;
- оплачуване навчання (тренінги розвитку).
Офіс-менеджер зі знанням німецької мови в Одесі
Компанія «СТЕКС Україна» шукає офіс-менеджера зі знанням німецької мови.
Серед вимог до кандидатів:
- освіта в комерційному секторі;
- досвід роботи бажаний, але не обов’язковий;
- організаторські здібності;
- навички ведення переговорів.
Роботодавець анонсує:
- високу заробітну плату та привабливу систему преміювання;
- стабільну роботу та офіційне оформлення;
- медичне страхування категорії А;
- сучасне та комфортне робоче місце в центрі міста;
- студентам з інших міст компанія допомагає з розміщенням.
Адміністратор рецепції в Трускавці
Мережа готелів Reikartz Hotel Group шукає адміністратора рецепції у готель в Трускавці.
Вимоги до претендентів:
- вища або незакінчена вища освіта;
- гарні навички роботи з ПК;
- володіння англійською мовою на рівні від Intermediate та грамотне мовлення.
Гарантують:
- стабільну заробітну плату;
- знижки на проживання в готелях та харчування у ресторанах мережі;
- зручний позмінний графік — 2/2 день/ніч, 2 вихідні;
- офіційне оформлення та соціальний пакет;
- щоденну практику англійської мови з іноземними гостями.
Офіс-менеджер у Хмельницький
Компанія, яка займається роздрібною торгівлею деталями та приладдям для автотранспортних засобів, шукає офіс-менеджера у Хмельницькому.
Очікування від кандидатів:
- досвід роботи з людьми та організаторські здібності;
- знання ПК;
- грамотна мова.
Пропонують:
- зручний графік роботи;
- стабільну оплату праці.
Менеджер з роботи з клієнтами у Запоріжжі
Компанія, яка спеціалізується на гуртово-роздрібній торгівлі харчовими продуктами, шукає офіс-менеджера у Запоріжжі.
До обов’язків майбутніх працівників входитимуть:
- прийом вхідних дзвінків;
- робота із клієнтською базою;
- консультування клієнтів, прийом та обробка замовлень;
- прорахунок вартості замовлень;
- ведення поточної офісної документації.
Гарантують:
- комфортні умови праці у центрі міста;
- робочий графік: пн-пт; сб, нд — вихідні (можливий гнучкий графік).
Асистент керівника у Києві
«Київський вітамінний завод» запрошує у свою команду асистента керівника.
Основні вимоги:
- досвід роботи на аналогічній посаді понад 2 роки;
- знання англійської (не нижче Upper-Intermediate);
- досвід travel-підтримки;
- здатність працювати з великим потоком інформації та в режимі багатозадачності.
Підприємство пропонує:
- офіційне працевлаштування та гідний рівень заробітної плати;
- повний соціальний пакет;
- медичне страхування;
- графік роботи: пн-пт, з 9.00 до 17.30.
Адміністратор клініки у Києві
Медичному центру сучасної хірургії «Леомед» потрібен адміністратор.
Вимоги до майбутніх працівників:
- досвід роботи в медичному центрі на посаді адміністратора (обов’язково);
- медична освіта (бажано);
- навички роботи з ПК та оргтехнікою на рівні користувача, володіння обліковими програмами та навичками ведення чатів.
Анонсують:
- офіційне працевлаштування;
- високий рівень заробітної плати, регулярну виплату двічі на місяць;
- змінний графік роботи (18-20 змін, будні — з 8.00 до 20.00; сб — з 9.00 до 18.00, нд — з 9.00 до 17.00).
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