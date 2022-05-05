Добірка актуальних вакансій для адміністративного персоналу — Finance.ua

Добірка актуальних вакансій для адміністративного персоналу

Вчора 17:04 — Особисті фінанси

Однією з найпопулярніших сфер серед пошукачів цього тижня став розділ «Адміністративний персонал». Саме тому фахівці порталу robota.ua зробили підбірку цікавих вакансій за цим напрямком.

Оператор call-центру у Львові

Компанія «Vodafone Україна» відкриває вакансію оператора у львівський контакт-центр.

Для отримання посади вам знадобиться вільне володіння українською та російською мовами, адже потрібно консультувати клієнтів щодо продуктів та послуг компанії у телефонних розмовах.

Компанія пропонує:

зручний графік;

офіційне працевлаштування та соціальні гарантії;

гідний рівень оплати, прозору систему винагород, а також додаткові фінансові бонуси;

можливість обрати повну або часткову зайнятість;

медичне страхування та корпоративний мобільний зв’язок.

Менеджер служби клієнтської підтримки зі знанням німецької та англійської мови у Львові

Австрійська аутсорсингова компанія MSV Multicall запрошує на роботу менеджера служби клієнтської підтримки.

Побажання до кандидатів:

володіння німецькою та англійською мовами (усно та письмово) на рівні B2-C1;

вміння та бажання спілкуватися з клієнтами телефоном;

впевненість у користуванні ПК.

Компанія гарантує:

заробітну плату — 15 000-17 500 грн;

оплачуване навчання;

повну зайнятість (9.00-17.00, 11.00-19.00, пн-пт);

віддалену роботу;

медичне страхування;

офіційне працевлаштування;

постійну практику німецької та англійської мов.

Спеціаліст з обслуговування клієнтів мобільного зв’язку в Рівному

Компанія eCall шукає спеціаліста з обслуговування клієнтів мобільного зв’язку.

Від кандидатів вимагається:

гарна дикція;

відсутність дефектів мови;

знання ПК на рівні впевненого користувача.

Роботодавець гарантує:

зручний графік роботи (ранкові, денні, вечірні, нічні зміни);

ставку — 7 000 грн (44 грн/год) + %;

комфортне та затишне робоче місце;

оплачуване навчання (тренінги розвитку).

Офіс-менеджер зі знанням німецької мови в Одесі

Компанія «СТЕКС Україна» шукає офіс-менеджера зі знанням німецької мови.

Серед вимог до кандидатів:

освіта в комерційному секторі;

досвід роботи бажаний, але не обов’язковий;

організаторські здібності;

навички ведення переговорів.

Роботодавець анонсує:

високу заробітну плату та привабливу систему преміювання;

стабільну роботу та офіційне оформлення;

медичне страхування категорії А;

сучасне та комфортне робоче місце в центрі міста;

студентам з інших міст компанія допомагає з розміщенням.

Адміністратор рецепції в Трускавці

Мережа готелів Reikartz Hotel Group шукає адміністратора рецепції у готель в Трускавці.

Вимоги до претендентів:

вища або незакінчена вища освіта;

гарні навички роботи з ПК;

володіння англійською мовою на рівні від Intermediate та грамотне мовлення.

Гарантують:

стабільну заробітну плату;

знижки на проживання в готелях та харчування у ресторанах мережі;

зручний позмінний графік — 2/2 день/ніч, 2 вихідні;

офіційне оформлення та соціальний пакет;

щоденну практику англійської мови з іноземними гостями.

Офіс-менеджер у Хмельницький

Компанія, яка займається роздрібною торгівлею деталями та приладдям для автотранспортних засобів, шукає офіс-менеджера у Хмельницькому.

Очікування від кандидатів:

досвід роботи з людьми та організаторські здібності;

знання ПК;

грамотна мова.

Пропонують:

зручний графік роботи;

стабільну оплату праці.

Менеджер з роботи з клієнтами у Запоріжжі

Компанія, яка спеціалізується на гуртово-роздрібній торгівлі харчовими продуктами, шукає офіс-менеджера у Запоріжжі.

До обов’язків майбутніх працівників входитимуть:

прийом вхідних дзвінків;

робота із клієнтською базою;

консультування клієнтів, прийом та обробка замовлень;

прорахунок вартості замовлень;

ведення поточної офісної документації.

Гарантують:

комфортні умови праці у центрі міста;

робочий графік: пн-пт; сб, нд — вихідні (можливий гнучкий графік).

Асистент керівника у Києві

«Київський вітамінний завод» запрошує у свою команду асистента керівника.

Основні вимоги:

досвід роботи на аналогічній посаді понад 2 роки;

знання англійської (не нижче Upper-Intermediate);

досвід travel-підтримки;

здатність працювати з великим потоком інформації та в режимі багатозадачності.

Підприємство пропонує:

офіційне працевлаштування та гідний рівень заробітної плати;

повний соціальний пакет;

медичне страхування;

графік роботи: пн-пт, з 9.00 до 17.30.

Адміністратор клініки у Києві

Медичному центру сучасної хірургії «Леомед» потрібен адміністратор.

Вимоги до майбутніх працівників:

досвід роботи в медичному центрі на посаді адміністратора (обов’язково);

медична освіта (бажано);

навички роботи з ПК та оргтехнікою на рівні користувача, володіння обліковими програмами та навичками ведення чатів.

Анонсують:

офіційне працевлаштування;

високий рівень заробітної плати, регулярну виплату двічі на місяць;

змінний графік роботи (18-20 змін, будні — з 8.00 до 20.00; сб — з 9.00 до 18.00, нд — з 9.00 до 17.00).

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.