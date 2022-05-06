До виплат гарантованої суми відшкодування за вкладами приєднався ще один банк — Finance.ua
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До виплат гарантованої суми відшкодування за вкладами приєднався ще один банк

Вчора 12:24Кредит&Депозит
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З 5 травня 2022 року, АТ «ПУМБ» починає процес дистанційної виплати гарантованого відшкодування за вкладами клієнтам банків, що ліквідуються.
Про це пише ФГВФО.
Дистанційні виплати гарантованого відшкодування здійснюватимуться через систему «Інтернет-банкінг» — ПУМБ online.
Таким чином, уже чотири банки-агенти Фонду надають можливість своїм клієнтам отримувати гарантовані виплати віддалено, не відвідуючи відділення банків.
Для реалізації ініціативи Фонду щодо здійснення дистанційних виплат гарантованого відшкодування, АТ «ПУМБ» доопрацював свій мобільний додаток, надавши можливість всім (існуючим та новим) клієнтам подати заявку на виплату відшкодування онлайн через додаток «ПУМБ online». Ця функція стає доступною з останнім оновленням застосунку.
Гарантована сума буде зарахована на картковий рахунок вкладника, відкритий у банку.
«Головним завданням Фонду є забезпечення гарантованих виплат вкладникам банків, що ліквідуються. При цьому, їх безпека та зручність для нас — на першому місці. Завдяки спільній роботі Фонду та банків-агентів на сьогодні уже чотири банки — ПАТ КБ „Приватбанк“, АБ „Укргазбанк“, АБ „Південний“ та АТ „ПУМБ“ — запустили процес виплат гарантованого відшкодування з дистанційною верифікацією вкладника», — сказала Наталія Рудуха, заступниця директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів.
Загалом, за понад два тижні, що тривають дистанційні виплати (станом на 5 травня 2022 року), вкладниками віддалено отримано майже 48 млн грн гарантованого відшкодування.
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За матеріалами: Finance.ua
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