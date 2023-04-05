До відбудови України залучать німецький бізнес - Мінекономіки — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

До відбудови України залучать німецький бізнес - Мінекономіки

Казна та Політика
121
Німецький бізнес розширює свою присутність в Україні, демонструючи інвестиційну впевненість.
Про це розповів заступник міністра економіки Олександр Грибан під час конференції «Перспективи України як місця для інвестицій та бізнесу» за участі віцеканцлера, міністра економіки та захисту клімату Німеччини Роберта Габека.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства.
«Зараз ми проводимо ряд зустрічей із бізнесом та презентуємо Україну та її економічний потенціал нашим партнерам, яких хочемо залучити у відбудові держави. Цього разу обговорювались теми забезпечення фінансування, страхування воєнних ризиків, деталі ведення бізнесу в Україні та можливості залучення німецького бізнесу для збільшення доданої вартості в структурі ВВП, через створення на території нашої держави різних виробництв за допомогою іноземних інвестицій», — розповів Грибан.
За його словами, німецький уряд одним із перших запровадив механізм страхування військових ризиків для німецьких інвесторів і торговельних компаній. Цей механізм, яким вже користується багато компаній, реалізується через німецький підрозділ РricewaterhouseCoopers.
Також під час зустрічі заступника міністра економіки та віцеканцлера ФРН сторони обговорили актуальні питання німецько-українського економічного співробітництва.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.