До відбудови України залучать німецький бізнес - Мінекономіки — Finance.ua

До відбудови України залучать німецький бізнес - Мінекономіки Сьогодні 08:33 — Казна та Політика

Німецький бізнес розширює свою присутність в Україні, демонструючи інвестиційну впевненість.

Про це розповів заступник міністра економіки Олександр Грибан під час конференції «Перспективи України як місця для інвестицій та бізнесу» за участі віцеканцлера, міністра економіки та захисту клімату Німеччини Роберта Габека.

«Зараз ми проводимо ряд зустрічей із бізнесом та презентуємо Україну та її економічний потенціал нашим партнерам, яких хочемо залучити у відбудові держави. Цього разу обговорювались теми забезпечення фінансування, страхування воєнних ризиків, деталі ведення бізнесу в Україні та можливості залучення німецького бізнесу для збільшення доданої вартості в структурі ВВП, через створення на території нашої держави різних виробництв за допомогою іноземних інвестицій», — розповів Грибан.

За його словами, німецький уряд одним із перших запровадив механізм страхування військових ризиків для німецьких інвесторів і торговельних компаній. Цей механізм, яким вже користується багато компаній, реалізується через німецький підрозділ РricewaterhouseCoopers.

Також під час зустрічі заступника міністра економіки та віцеканцлера ФРН сторони обговорили актуальні питання німецько-українського економічного співробітництва.

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Укрінформ За матеріалами:

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