До Великодня в Україні створили NFT-писанки. Гроші від продажу підуть на відновлення культурних об'єктів — Finance.ua
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До Великодня в Україні створили NFT-писанки. Гроші від продажу підуть на відновлення культурних об'єктів

Вчора 18:47Фінтех і Картки
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Фото:@we_believe_win/twitterФото:@we_believe_win/twitter
В Україні створили колекцію NFT-писанок. Організатори сподіваються допомогти відновленню об’єктів культурної спадщини на гроші від продажу токенів.
Благодійний проект We believe має на меті допомогти у відновленні театрів, церков, музеїв та колекцій мистецтва, які постраждали від агресії Росії.
Ініціативу створення цифрових писанок підтримав Мінкульт України. Реалізують її Держагентство з питань мистецтва та художньої освіти, а також комунікаційне агентство Postmen. Останнє й створило колекцію великодніх яєць, які можна купити за криптовалюту.
Дизайн відповідає автентичним зображенням із книги Віри Манько The Ukrainian Folk Pysanka, над втіленням працювали майстри Анастасія Шемедюк та Анастасія Зафійовська. Кожне пасхальне яйце відповідає певному регіону та створено за мотивами традиційних у ньому візерунків.
Купити токени можна на платформі OpenSea. Ціни починаються від 0,01 ETH (880 грн) та закінчуються 1ETH (88 тис грн). Стільки просять за писанку, що символізує Маріуполь.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: НВ
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