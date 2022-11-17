До ВАКС подали черговий позов про конфіскацію активів Януковича — Finance.ua
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До ВАКС подали черговий позов про конфіскацію активів Януковича

Фондовий ринок
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Міністерство юстиції подало до Вищого антикорупційного суду черговий позов щодо конфіскації активів експрезидента Віктора Януковича.
Про це повідомила голова Департаменту санкційної політики Мін’юсту Інна Богатих у Facebook.
«Мін‘юст подав сьогодні черговий позов про застосування санкції про стягнення активів підсанкційноі особи в дохід держави Україна. Позов подано до Януковича В.Ф., експрезидента України, дії і рішення якого призвели до війни в Україні і поклали початок агресії рф», — йдеться у дописі.
Богатих додала, що на черзі — три позовні заяви щодо менш відомих осіб, активи яких не такі значні.
Вона зазначила, що Департамент вирішує питання щодо застосування санкцій про стягнення активів у дохід держави щодо кожної підсанкційної особи. Зокрема, з’ясовуються підстави для санкції про стягнення та активи — пряме чи опосередковане володіння ними.
У свою чергу заступник міністра юстиції Ірина Мудра додала, що Мін’юст працює відповідно до всіх міжнародних норм.
«Такий підхід захищає наші рішення від можливих судових позовів у майбутньому», — зазначила Мудра.
Також, за її словами, до кінця 2022 року планується подати позови щодо кількох бізнесменів із переліку російського Forbes.
«Вже на фінальній стадії низка менш значних кейсів щодо активів тих осіб, які підтримують агресію росії», — додала заступниця міністра юстиції.
За матеріалами:
Економічна Правда
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