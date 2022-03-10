До України прибула друга партія станцій супутникового інтернету StarLink — Finance.ua

До України прибула друга партія станцій супутникового інтернету StarLink

До України прибула друга партія станцій супутникового інтернету StarLink американської компанії SpaceX.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

«Сьогодні ми отримали вже другу, значно більшу партію станцій Starlink, які допомагають нашим військовим та підтримують роботу критичної інфраструктури й сервісів у медицині, фінансах, енергетиці», — заявив він.

Фото: https://t.me/zedigital

Нагадаємо, 28 лютого Федоров повідомив, що перша партія станцій супутникового інтернету StarLink американської компанії SpaceX прибула до України.

5 березня мер Києва Віталій Кличко повідомив, що столиця отримала системи Starlink, які допоможуть забезпечити роботу критичної інфраструктури міста та оборону столиці. За його словами, 2 системи надало Мінцифри, ще про отримання 10 він разом з братом Володимиром домовився з міжнародними партнерами та друзями.

Довідка Finance.ua:

Starlink — проект американської компанії SpaceX щодо розробки високопродуктивної супутникової платформи для виготовлення супутників зв’язку та запусків великої їх кількості у космос. Система надає доступ до широкосмугового інтернету у будь-якій точці планети.

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