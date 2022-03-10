До України прибула друга партія станцій супутникового інтернету StarLink — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555

До України прибула друга партія станцій супутникового інтернету StarLink

10.03.2022, 13:10Казна та Політика
783
До України прибула друга партія станцій супутникового інтернету StarLink американської компанії SpaceX.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
«Сьогодні ми отримали вже другу, значно більшу партію станцій Starlink, які допомагають нашим військовим та підтримують роботу критичної інфраструктури й сервісів у медицині, фінансах, енергетиці», — заявив він.
Фото: https://t.me/zedigital Фото: https://t.me/zedigital
Нагадаємо, 28 лютого Федоров повідомив, що перша партія станцій супутникового інтернету StarLink американської компанії SpaceX прибула до України.
5 березня мер Києва Віталій Кличко повідомив, що столиця отримала системи Starlink, які допоможуть забезпечити роботу критичної інфраструктури міста та оборону столиці. За його словами, 2 системи надало Мінцифри, ще про отримання 10 він разом з братом Володимиром домовився з міжнародними партнерами та друзями.

Довідка Finance.ua:

  • Starlink — проект американської компанії SpaceX щодо розробки високопродуктивної супутникової платформи для виготовлення супутників зв’язку та запусків великої їх кількості у космос. Система надає доступ до широкосмугового інтернету у будь-якій точці планети.
За матеріалами: УНІАН
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Email розсилка Finance.ua
Коротко про головне за день

Також за темою

Також за темою

Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.