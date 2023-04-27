До суспільно корисних робіт залучають безробітних ще з однієї області — Finance.ua

До суспільно корисних робіт залучають безробітних ще з однієї області Сьогодні 19:45 — Казна та Політика

До проєкту «Армія відновлення» долучилася Одеська область. Про це заявила заступниця міністерки економіки України Тетяна Бережна.

Таким чином у проєкті беруть участь 17 областей України, в яких уже залучили до суспільно корисних робіт 15,7 тис. людей. Загалом працевлаштованим уже виплатили 100 млн грн.

Лідерами з кількості учасників «Армії відновлення» є Полтавщина (3623 людини працевлаштовано), Харківщина (1955 осіб отримали роботу), Київщина (1945 людей долучилися до суспільно корисних робіт), Донеччина (1928 осіб працевлаштовано), а також Чернігівщина (1719 людей отримали роботу).

Роботи, до яких залучають безробітних, визначає керівництво областей.

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