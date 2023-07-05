До сотні за 3,8 с: британці презентували електричний заряджений хетчбек (фото) — Finance.ua

До сотні за 3,8 с: британці презентували електричний заряджений хетчбек (фото) Сьогодні 22:23 — Технології&Авто

До сотні за 3,8 с: британці презентували електричний заряджений хетчбек (фото)

Опубліковано офіційні фото MG 4 XPower. Топову спортивну версію електромобіля покажуть публіці 13 липня на Фестивалі швидкості в британському Гудвуді, а після цього хетчбек надійде в продаж за ціною в 44 312 євро. Про це повідомляє сайт автовиробника.

Головна родзинка MG 4 XPower — його нова силова установка з двома електромоторами і повним приводом. Її сумарна віддача становить 435 к. с. і 600 Нм, що приблизно на 100 к. с. більше, ніж у основного конкурента Volkswagen ID.3 GTX.

Електромобіль MG 4 XPower також оснащений системою допомоги при різкому старті Launch control. Він розганяється до 100 км/год за 3,8 с, а його максимальна швидкість обмежена на позначці 200 км/год. Акумуляторна батарея залишилася стандартною (64 кВт∙год), але запас ходу зменшено до 385 км.

Новий MG 4 XPower також отримав електронний диференціал і систему векторизації тяги. Його підвіска жорсткіша на 25% і встановлено нові стабілізатори. Гальмівні диски збільшено до 345 мм у діаметрі, що зменшило гальмівний шлях зі 100 км/год до 33,9 м.

Від стандартного MG 4 2023 варіант XPower відрізняється більш агресивним оформленням передньої частини, декором на кузові та 18-дюймовими дисками. Салон оздоблено алькантарою, а на педалях з’явилися металеві накладки.

При перетині кордону на автомобілі не забувайте про Зелену картку — обов’язковий документ для поїздок за кордон на власному авто. Це свого роду автоцивілка, але для виїзду за межі країни. На Finance.ua ми допомагаємо людям оформлювати Зелену картку швидко та зручно. Усе, що вам потрібно — доступ до інтернету.

Фокус За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.