До сотні за 3,8 с: британці презентували електричний заряджений хетчбек (фото) — Finance.ua
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До сотні за 3,8 с: британці презентували електричний заряджений хетчбек (фото)

Технології&Авто
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До сотні за 3,8 с: британці презентували електричний заряджений хетчбек (фото)
До сотні за 3,8 с: британці презентували електричний заряджений хетчбек (фото)
Опубліковано офіційні фото MG 4 XPower. Топову спортивну версію електромобіля покажуть публіці 13 липня на Фестивалі швидкості в британському Гудвуді, а після цього хетчбек надійде в продаж за ціною в 44 312 євро. Про це повідомляє сайт автовиробника.
Головна родзинка MG 4 XPower — його нова силова установка з двома електромоторами і повним приводом. Її сумарна віддача становить 435 к. с. і 600 Нм, що приблизно на 100 к. с. більше, ніж у основного конкурента Volkswagen ID.3 GTX.
До сотні за 3,8 с: британці презентували електричний заряджений хетчбек (фото)
Електромобіль MG 4 XPower також оснащений системою допомоги при різкому старті Launch control. Він розганяється до 100 км/год за 3,8 с, а його максимальна швидкість обмежена на позначці 200 км/год. Акумуляторна батарея залишилася стандартною (64 кВт∙год), але запас ходу зменшено до 385 км.
До сотні за 3,8 с: британці презентували електричний заряджений хетчбек (фото)
Новий MG 4 XPower також отримав електронний диференціал і систему векторизації тяги. Його підвіска жорсткіша на 25% і встановлено нові стабілізатори. Гальмівні диски збільшено до 345 мм у діаметрі, що зменшило гальмівний шлях зі 100 км/год до 33,9 м.
Від стандартного MG 4 2023 варіант XPower відрізняється більш агресивним оформленням передньої частини, декором на кузові та 18-дюймовими дисками. Салон оздоблено алькантарою, а на педалях з’явилися металеві накладки.
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За матеріалами:
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