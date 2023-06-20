До шкільних бомбосховищ Києва пускатимуть усіх громадян — Finance.ua
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До шкільних бомбосховищ Києва пускатимуть усіх громадян

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До шкільних бомбосховищ Києва пускатимуть усіх громадян
До шкільних бомбосховищ Києва пускатимуть усіх громадян
Департамент освіти і науки КМДА видав наказ щодо допуску всіх громадян під час повітряної тривоги до шкіл.
Про це повідомляє «Твоє місто».
Відповідно до наказу, начальники управлінь освіти районних у місті Києві державних адміністрацій та керівників закладів освіти мають проконтролювати, щоб під час повітряної тривоги ворота та хвіртки були відчинені для безперешкодного доступу до шкільних укриттів.
Окрім цього повинна бути оновлена та уточнена інформація про укриття, зокрема вказівники руху на територіях та у приміщеннях закладів освіти.У наказі також йдеться про відпрацювання і внесення змін до посадових інструкцій сторожів.
Раніше доступ до шкільних укриттів у Києві був лише для учнів та працівників закладу, та діяла повна заборона для сторонніх під час повітряної тривоги.
За матеріалами:
ua.news
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