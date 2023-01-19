До Ради внесли законопроєкт про списання боргів за комуналку — Finance.ua

До Ради внесли законопроєкт про списання боргів за комуналку
Депутати пропонують деяким категоріям українців списати заборгованість за комуналку.
У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт про внесення змін до Закону України «Про реструктуризацію заборгованості з квартирної плати, плати за житлово-комунальні послуги, спожиті газ та електроенергію» щодо посилення захисту громадян, які постраждали внаслідок дій держави-агресора, яким пропонується списати борги населення за комунальні послуги за період, коли на території, де знаходиться житло громадян, відбувалися активні бойові дії.
Документом пропонується списання заборгованості населення за послуги:
- з управління багатоквартирним будинком;
- з постачання та розподілу природного газу для потреб побутових споживачів;
- з постачання та розподілу електричної енергії;
- з постачання теплової енергії;
- з постачання гарячої води, централізованого водопостачання, централізованого водовідведення;
- за послуги поводження з побутовими відходами.
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Нагадаємо, під час розрахунку та виплати комунальних субсидій в Україні враховуються норми споживання. Допомога від держави виплачується чітко в їхніх межах, а все понаднормове оплачує сам отримувач.
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