До Ради внесли законопроєкт про списання боргів за комуналку — Finance.ua

До Ради внесли законопроєкт про списання боргів за комуналку Сьогодні 16:32 — Казна та Політика

До Ради внесли законопроєкт про списання боргів за комуналку

Депутати пропонують деяким категоріям українців списати заборгованість за комуналку.

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт про внесення змін до Закону України «Про реструктуризацію заборгованості з квартирної плати, плати за житлово-комунальні послуги, спожиті газ та електроенергію» щодо посилення захисту громадян, які постраждали внаслідок дій держави-агресора, яким пропонується списати борги населення за комунальні послуги за період, коли на території, де знаходиться житло громадян, відбувалися активні бойові дії.

Документом пропонується списання заборгованості населення за послуги:

з управління багатоквартирним будинком;

з постачання та розподілу природного газу для потреб побутових споживачів;

з постачання та розподілу електричної енергії;

з постачання теплової енергії;

з постачання гарячої води, централізованого водопостачання, централізованого водовідведення;

за послуги поводження з побутовими відходами.

Нагадаємо, під час розрахунку та виплати комунальних субсидій в Україні враховуються норми споживання. Допомога від держави виплачується чітко в їхніх межах, а все понаднормове оплачує сам отримувач

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