До проєкту бюджету-2023 заклали понад ₴16 мільярдів на програму доступних кредитів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

До проєкту бюджету-2023 заклали понад ₴16 мільярдів на програму доступних кредитів

Казна та Політика
448
До проєкту бюджету-2023 заклали понад ₴16 мільярдів на програму доступних кредитів
До проєкту бюджету-2023 заклали понад ₴16 мільярдів на програму доступних кредитів
У проєкті Державного бюджету України на 2023 рік закладено понад 16 млрд гривень на програму пільгового кредитування «Доступні кредити 5-7-9%».
Про це повідомила голова підкомітету з питань видатків державного бюджету Леся Забуранна.
«На програму закладено понад 16 млрд гривень. Паралельно на додаткові різноманітні грантові підтримки, зокрема й для фермерів, закладено майже 1,5 млрд гривень», — повідомила політик.
Вона також пояснила, що гроші, які планують спрямувати на дороги, — це кошти не на нове будівництво, а виключно на відновлення шляхів, що постраждали під час збройної агресії.
«Передовсім це будуть ті дороги, які критично важливі для логістики постачання зброї. Ми маємо зруйновані мостові переходи, ми маємо зруйновані дороги, і наше головне завдання — перемогти», — резюмувала Забуранна.
Як повідомлялось, програму пільгового кредитування «Доступні кредити 5-7-9%», яка стартувала в Україні 1 лютого 2020 року, реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП). На сьогодні ФРП уклав угоди про співробітництво з 42 банками.
З моменту старту програми підприємці станом на 26 вересня отримали від уповноважених банків 47 885 кредитів на загальну суму 141,37 млрд грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.