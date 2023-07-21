До продукції українського АПК у ЄС застосовують нетарифні бар'єри — аграрії Сьогодні 21:33 — Аграрний ринок

До продукції українського АПК у ЄС застосовують нетарифні бар'єри — аграрії

Окремі європейські країни вдаються до створення нетарифних бар'єрів для продукції українського агропромислового комплексу, яка експортується до Євросоюзу та транзитом через його кордони.

Про це йдеться у листі до Прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, у якому члени громадської спілки «Всеукраїнський аграрний форум» просять вжити заходів щодо повноцінного відновлення постачання української сільськогосподарської продукції, передусім на ринки ЄС, повідомляє УНН з посиланням на документ.

Представники українського АПК наголошують, що такі дії наразі втілені у режимі посиленого контролю щодо української аграрної та харчової продукції. За повідомленням, в останні декілька місяців вантажі з українською сільськогосподарською продукцією при перетині кордону почали зазнавати «суцільних перевірок з боку держав-членів ЄС». Внаслідок цього збільшилася тривалість оформлення вантажів та кількість випадків виявлення незначних невідповідностей, наприклад, розбитої скляної тари aбo присутності деяких елементів цвілі у шроті.

«За перші 5 з половиною місяців 2022 року при експорті до ЄС українського агропродовольства було виявлено 11 вантажів, що мають невідповідності, 6 із яких було виявлено Польщею. За цей же час 2023 року було виявлено вже 74 такі вантажі (зростання у 6,7 раза. — Ред.), 70 із них було виявлено Польщею. Своєю чергою, кількість випадків, коли виявлені невідповідності не несли серйозного ризику для здоров’я людей чи тварин, зросла з 6 до 38 випадків. Частка Польщі у виявленні таких вантажів зросла у 8,3 раза (з 4 до 33 випадків)», — зазначається у листі до українського Прем'єра.

Водночас, за інформацією аграріїв, у Словацькій Республіці теж значно посилився контроль. Зокрема, наразі зразки відбираються з 70% автомобілів, що перетинають кордон, а вартість послуг по відбору зразків i лабораторного контролю сплачується експортером.

«Наведені дані свідчать про те, що офіційні органи цих країн фактично запровадили нетарифний бар'єр у вигляді режиму посиленого контролю щодо української аграрної та харчової продукції. Результатом таких дій може стати накопичення статистичних фактів виявлення будь-яких невідповідностеЙ (навіть тих, що не несуть загрози здоров’ю людей чи тварин) та використання такої статистики в подальшому як додаткового аргументу в питанні продовження дії обмежень стосовно української агропродовольчої продукції на новий невизначений період», — припускають аграрії у листі на ім'я Дениса Шмигаля.

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