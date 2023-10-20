До Києва з Варшави прибули ще 12 вагонів метро — Finance.ua

До Києва з Варшави прибули ще 12 вагонів метро Сьогодні 06:49

Варшава безкоштовно передала Києву ще 12 вагонів метрополітену як безоплатну технічну допомогу, повідомляють на офіційному сайті комунального підприємства «Київський метрополітен».

«Отримання технічної допомоги від міжнародних партнерів стало можливим завдяки співпраці мерів двох столиць — Києва та Варшави, а також за сприяння міжнародної асоціації громадського транспорту. У межах проєкту варшавський метрополітен безкоштовно передає столичній підземці 60 виведених із експлуатації вагонів серії № 81. Наразі залишилось перевезти останній поїзд із десяти, призначених для київського метро», — йдеться в повідомленні.

У «Київському метрополітені» зазначили, що фахівці оглянуть кожен вагон для визначення технічного стану, потім опрацюють усі можливі варіанти ефективного використання вагонів.

Як повідомлялося, навесні 2023 року метрополітен Варшави розпочав поетапну передачу Київському метрополітену 60 вагонів серії № 81, виведених із експлуатації у варшавському метро. Поетапне транспортування рухомого складу розпочалося наприкінці квітня, усі постачання планувалося завершити до кінця року. Отриманий рухомий склад використовуватимуть насамперед як технічних донорів, також завдяки цим вагонам сформують резерв запчастин для подальших ремонтів діючих поїздів столичного метро.

Вагони такої самої серії працюють і в Києві на всіх трьох лініях: весь рухомий склад на лінії М 2 , переважна більшість на лінії М 3 і невелика частина на лінії М 1 . У Варшаві експлуатуються склади з шести вагонів, у Києві з п’яти. Інвентарний парк вагонів КП «Київський метрополітен» становить 821 вагон різних моделей і років випуску, із яких 656 вагонів ще радянського виробництва, зокрема й більшість вагонів серії № 81.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.