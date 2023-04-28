До клієнтів – з відкритим серцем — Finance.ua

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Контакт-центр компанії — це «точка входу» для клієнта, куди він звертається у разі будь-яких питань чи проблем. І люди, які тут працюють, мають бути експертами не лише з продуктів та послуг компанії, але й добре знатися на психології, мистецтві складних переговорів, бути стресостійкими і емпатичними водночас. Адже досить часто негативні емоції клієнти спрямовують саме на оператора вхідної лінії, очікуючи при цьому кваліфікованої відповіді і привітного ставлення до себе. Як справляються з цим оператори однієї з найбільших компаній фінтех-ринку Moneyveo та з якими запитами звертаються найчастіше клієнти під час війни, — розповідає Юлія Назаренко, Head of Customer Care Moneyveo.

В чому полягає щоденна праця оператора в контакт-центрі Манівео?

Контакт-центр в компанії Moneyveo — це той підрозділ, в якому завжди було весело і цікаво. Адже протягом робочої зміни оператор вхідної лінії і запити отримує різні, і самі Клієнти можуть бути як в гуморі, так і без, і не завжди рішення питання лежить на поверхні — інколи потрібно взяти паузу, глянути під іншим кутом або порадитись з колегою. Але, за будь яких обставин, завдання кожного з наших операторів — докласти максимум зусиль, щоб не просто вирішити питання Клієнта, а щоб він лишився задоволеним. І це якраз і підтверджує наш показник рівня задоволеності Клієнтів (Customer Satisfaction Index), який утримується на позначці 90% вже досить довгий час.

З якими питаннями клієнти звертаються найчастіше під час війни?

До двадцять четвертого лютого 2022 року звернення до контакт-центру були типовими, і більшість з них стосувалися питань щодо продукту компанії. А після початку війни ми почали отримувати запити від Клієнтів з окупованих територій, і взагалі від багатьох, хто постраждав в наслідок бойових дій. Люди не розуміли, як і де оплачувати кредит, що їм робити і чи будуть якісь пільги від компанії. При цьому кожен з них був у розпачі і окрім питань до сервісу, мав ще й свої власні проблеми та страхи. І оператору потрібно було в першу чергу якось заспокоїти людину. Наші співробітники також залишались в Україні і вони розуміли страх, шок та розпач людей, які зверталися до нас на лінію. Було складно, ми теж живі люди зі своїми втратами під час війни. Тож, чуючи біль і переживання Клієнтів, часом було важко стримати сльози. Проте ми знаходили потрібні слова і намагалися підтримати, якось підбадьорити Клієнта, а інколи — розмова була більше схожою на душевну бесіду, а вже потім — предметно по суті.

Які перед операторами наразі стоять завдання?

До війни до нашого контакт-центру надходило щомісяця 40-45 тис. дзвінків, зараз — 10-12 тис. І якщо раніше ми працювали цілодобово, то на сьогодні вхідна лінія Манівео працює з 09:00 до 21:00 всі дні тижня. Запити вже стали більш типовими, той складний період минув. І ми вдячні нашим Клієнтам за їх розуміння та відповідальне ставлення до своїх фінансових зобов’язань. На сьогодні найпоширеніший запит — це відновлення доступу до Особистого кабінету, питання щодо пролонгації дії кредитного договору та умов кредитування.

Після двадцять четвертого лютого 2022 року в нас був один основний показник ефективності — це прийняти якомога більше дзвінків та передзвонити тим, на чий дзвінок ми не встигли відповісти вчасно. Ми не обмежували операторів у тривалості розмови, ми підлаштовували наші процеси під нові реалії і вчилися більше розуміти і чути Клієнта. Були випадки (про які я дізнавалася вже постфактум), коли оператор з власної ініціативи оплачував пролонгацію за Клієнта чи вносив платіж, щоб закрити його кредит. І такі історії не про відхилення від регламенту або спонукання до оплати. Це історія про людяність, підтримку і спільну мету — разом до Перемоги!

Що заважає в роботі, а що надихає?

Ми продовжуємо залишатися для Клієнта на відстані витягнутої руки і надавати максимальну підтримку, але часті тривоги нам інколи заважають. Під час повітряної тривоги у нашому регіоні вхідна лінія не працює, оператори йдуть до укриття. І це той момент, який й досі вселяє страх у кожного, хто був свідком вибухів та добре пам’ятає звуки ворожої авіації у небі. А от з приємного — коли після масштабних обстрілів Клієнти в нас запитують: «Як у вас ця ніч? Гучно було?». Така розмова переходить у щось більше, породжує емоційний зв’язок між оператором та Клієнтом.

Звісно, бувають й інші складні, але вже технічні моменти. Наприклад, збої із зарахуванням платежів. В такій ситуації оператор — «перша лінія оборони» в компанії, оскільки всі негативні емоції Клієнта спрямовуються на нього. Тут головне — розуміти строки вирішення проблеми. А далі оператор, завдяки своїй професійній майстерності ведення перемовин і вмінню не просто слухати, але й чути Клієнта, знаходить бажаний компроміс. Це не завжди легко. Але завдяки клієнтоорієнтованості нашого сервісу, ми завжди націлені виправити ситуацію на користь Клієнта. Наприклад, якщо користувачеві не було зараховано кошти вчасно з нашої провини, компанія відшкодує йому суму нарахованих процентів за той період.

Наші оператори — це насамперед люди із власними переживаннями. Бо кожного з нас зачепила війна. Але ми розуміємо: що б не сталося, ти неодмінно маєш зібрати себе до купи, ввімкнути гарний настрій і опрацювати дзвінок на найвищому рівні! Кожен з операторів — це справжній професіонал, який розуміє, що власні емоції не повинні заважати роботі, а Клієнт хоче відчути привітність та щирість, а не почути похмурий голос. І я вдячна кожному члену команди, адже психологічно це дуже непросто.

Ну, а найприємніше в нашій роботі — це, звісно, те відчуття, коли ми розуміємо, що допомогли, полегшили життя Клієнтові, і що він залишився задоволеним, навіть якщо при цьому він сказав лише коротке «дякую». Це те, що мотивує нас працювати ще з більшим натхненням, допомагає розуміти наше призначення і цінність для компанії.

Що вирізняє команду Moneyveo з-поміж інших?

Контакт-центр Moneyveo працює без скриптів. Навіть на продажах, які ми почали нещодавно, кожен з операторів шукає власний підхід до Клієнта. Що це нам дає? З одного боку — це складність контролю, скаже хтось. Адже легше дати скрипт і завчити його з комами, крапками та паузами. А з іншого боку — це вносить креатив у нашу щоденну роботу. Кожен може почати розмову з будь-якого запитання. Та хоча б навіть з фрази: «Як ваш настрій сьогодні, Марино Олександрівно?». Такий підхід дає можливість налагодити продуктивну і щиру розмову. Це відрізняє живе спілкування від спілкування з роботом. Тому комунікація з Клієнтом в нашій компанії передбачає не просто стандартну відповідь, а емпатію, розуміння співрозмовника.

Поділіться цікавим досвідом

Виявляється, що у кожному контакт-центрі є хоча б один Клієнт, якого знає кожен оператор. Зазвичай, така популярність серед працівників Customer Care пов’язана з цікавою незвичною клієнтською поведінкою. Наприклад, у нас є Клієнт, який до війни телефонував нам щодня, вітався, запитував котра година, а потім чемно прощався, бажаючи нам гарного дня. Ми так звикли до цього ритуалу, що, коли оператори заступали на зміну, питали одне одного, чи телефонував наш загальний улюбленець. Ще був Клієнт, який також дзвонив до нас майже через день, ставив різні питання по продукту і звіряв відповіді оператора з інформацією на нашому сайті. Ото був екзамен!

Нещодавно ми започаткували у контакт-центрі проєкт «Почуй серцем». Якщо коротко, це коли Клієнт розповідає особисті побутові проблеми на фоні основного запиту, а оператор ініціює вирішення цієї проблеми компанією. Але це окрема історія😊

Які канали зв’язку з клієнтом існують в компанії?

Окрім вхідної лінії, ми отримуємо запити від користувачів і через месенджери, чат на сайті компанії, електронну адресу. Також бувають запити на юридичну адресу.

Через месенджери та на email надходять аналогічні звернення, що й на вхідну лінію. Проте, тут ще додаються часті запити від Клієнтів, у яких протермінована заборгованість, та тих, що перебувають за кордоном. Перші — не мають бажання спілкуватися з колектором, а для других — це просто зручний та безкоштовний канал. Спілкування в чатах має свою специфіку, адже так оператору складніше висловити свою підтримку. Одні й ті ж слова кожен з нас, погодьтесь, може прочитати з різною інтонацією чи настроєм. І навіть смайлики не завжди в змозі виправити ситуацію. Але як же приємно, коли оператор у відповідь також отримує смайлик або слова вдячності. З іншого боку, в чаті значно легше вирішити технічні питання, оскільки у Клієнта є можливість додати фото екрану або відео з помилкою/незрозумілою інформацією, а в оператора — відправити у відповідь вказівки. Це покращує взаємодію та значно пришвидшує вирішення різних ситуацій.

Також хочу згадати про роботу верифікаторів. Так, 98% всіх заявок опрацьовуються скоринговою системою. Проте решта 2 % випадають на нашого верифікатора. І тут дуже важливо не помилитися і не прийняти хибне рішення. Але, враховуючи досвід колег, таких помилок їм вдається уникати. Також ми використовуємо різні технологічні сервіси, які інтегровані в нашу CRM-систему та допомагають колегам у прийнятті рішення.

А як часто стикаєтеся з шахраями?

В Манівео все робиться для того, аби уникнути/мінімізувати це явище. У нас дуже ефективно працює система верифікації. До війни компанія близько 30% IT-бюджету вкладала саме в програми захисту даних Клієнтів. Але, звичайно, ми маємо подбати про Клієнта у разі, якщо він все ж опинився в такій ситуації. Тому у нас на сайті є спеціальна форма для тих, хто став жертвою шахрайства, щоб ми могли оперативно допомогти.

В штаті Moneyveo є група спеціалістів по роботі з шахрайством та претензіями. Колеги опрацьовують звернення на юридичну адресу компанії, і не лише від Клієнтів, але й від наших партнерів — БКІ, НБУ тощо. Все це відбувається в рамках законодавчого поля України і у тісній співпраці з юридичним підрозділом. Комунікація в межах компанії відбувається через електронний документообіг, тобто все надійно і чітко фіксується. Колеги миттєво реагують на запити по шахрайству (коли Клієнт заповнює форму на сайті). Кожен запит про шахрайство опрацьовується протягом 24 годин.

Відділ підтримки Клієнтів — це не лише про вхідний дзвінок. Це той підрозділ компанії, де кожного, хто звернувся вислухають, допоможуть і підтримають. Клієнт завжди може бути впевненим, що отримає кваліфіковану відповідь та рішення щодо його питання. Всі, хто працюють в Customer Care, дотримуються основного правила — «перевершувати очікування Клієнта». Які плани ми ставимо на майбутнє? Це, звісно, поновити роботу нашого контакт-центру 24/7, як до війни. Ми робимо усе можливе, щоб наші працівники почувалися безпечно і затишно на робочому місці, бо навіть попри війну треба дбати про те, щоб наш колектив завжди був «місцем щасливих людей». Адже тільки такі люди здатні ділитися теплом, підтримувати Клієнтів та допомагати один одному.

Андрій Шевченко

За матеріалами: Moneyveo

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