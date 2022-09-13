До кінця року ЄС планує виділити Україні ще 3 млрд євро – єврокомісар — Finance.ua

До кінця року ЄС планує виділити Україні ще 3 млрд євро – єврокомісар Вчора 17:00 — Казна та Політика

До кінця року ЄС планує виділити Україні ще 3 млрд євро – єврокомісар

До кінця 2022 року Європейський Союз планує виділити Україні додаткові 3 млрд євро.

Про це повідомив єврокомісар з питань бюджету Йоганнес Ган.

«У планах має бути більше, тому що фінансові потреби України до кінця року складають ще 3 мільярди євро», — сказав єврокомісар.

Ган додав, що Єврокомісії вже запропонували виділити для України додаткові гроші. Він упевнений, що країни-члени ЄС схвалять надання фінансової допомоги.

Єврокомісар також визнав, що стрімке зростання цін на енергоносії та інфляція в ЄС можуть вплинути на те, наскільки блок буде готовий надати Україні додаткову фінансову підтримку.

«Звичайно, люди дуже зосереджені на тому, як обслуговувати свої рахунки за електроенергію. Але все-таки ми повинні думати про Україну», — сказав він.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНН За матеріалами:

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