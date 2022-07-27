До кінця року ціни в Україні можуть зрости ще на 10-15% - ЦЕС — Finance.ua
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До кінця року ціни в Україні можуть зрости ще на 10-15% - ЦЕС

Особисті фінанси
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До кінця року ціни в Україні можуть зрости ще на 10-15% - ЦЕС
До кінця року ціни в Україні можуть зрости ще на 10-15% - ЦЕС
До кінця року ціни в Україні можуть зрости ще на 10–15%.
Як повідомляє прес-служба Центру економічної стратегії, про це розповів директор ЦЕС Гліб Вишлінський.
«Перше підвищення цін ми спостерігали навесні через проблеми з логістикою та пальним. Другий удар по цінах буде далі у зв’язку зі зростанням курсу долара на 25%», — сказав він.
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За словами експерта, уряд не мав можливості покривати всі витрати без друку грошей Нацбанком, і зміна курсу валют йому частково допоможе. Однак це призведе до подорожчання імпортних товарів, адже імпортери розраховуються за офіційним курсом.
«НБУ очікує, що до кінця року інфляція складе 30%. Тому ще на 10-15% зростуть ціни. Це зменшить реальні можливості купувати товари та послуги тих, хто залежить від державних виплат, пенсій та виплат у бюджетній сфері», — додав Вишлінський.
Раніше повідомлялося, що Національний банк України прогнозує інфляцію у понад 30% за підсумками 2022 року.
До речі, одержати кілька тисяч гривень за 10-20 хвилин собі на картку цілком реально. Для цього достатньо скористатися сервісом Finance.ua.

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За матеріалами:
УНІАН
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