До кінця року ціни в Україні можуть зрости ще на 10-15% - ЦЕС — Finance.ua

До кінця року ціни в Україні можуть зрости ще на 10-15% - ЦЕС Вчора 08:32 — Особисті фінанси

До кінця року ціни в Україні можуть зрости ще на 10-15% - ЦЕС

До кінця року ціни в Україні можуть зрости ще на 10–15%.

Як повідомляє прес-служба Центру економічної стратегії, про це розповів директор ЦЕС Гліб Вишлінський.

«Перше підвищення цін ми спостерігали навесні через проблеми з логістикою та пальним. Другий удар по цінах буде далі у зв’язку зі зростанням курсу долара на 25%», — сказав він.

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За словами експерта, уряд не мав можливості покривати всі витрати без друку грошей Нацбанком, і зміна курсу валют йому частково допоможе. Однак це призведе до подорожчання імпортних товарів, адже імпортери розраховуються за офіційним курсом.

«НБУ очікує, що до кінця року інфляція складе 30%. Тому ще на 10-15% зростуть ціни. Це зменшить реальні можливості купувати товари та послуги тих, хто залежить від державних виплат, пенсій та виплат у бюджетній сфері», — додав Вишлінський.

Раніше повідомлялося, що Національний банк України прогнозує інфляцію у понад 30% за підсумками 2022 року.

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УНІАН За матеріалами:

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