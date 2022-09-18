До дорожнього фонду за розмитнення авто вже сплачено 2 млрд грн — Finance.ua

До дорожнього фонду за розмитнення авто вже сплачено 2 млрд грн
Як повідомив народний депутат від партії «Голос» Ярослав Железняк у своєму Телеграм-каналі, окрім палива, ще джерелом наповнення дорожнього фонду зараз є акцизи та мито на авто.
Після їх відновлення, за липень і серпень було сплачено майже 2 млрд грн (1,95 млрд) мита та акцизу від імпорту транспортних засобів, які повністю ідуть в дорожній фонд.
За липень:
акциз — 286, 1 млн грн, мито — 482,3 млн грн.
За серпень:
акциз — 484,3 млн грн, мито — 700 млн грн .
Нагадаємо, з 1 липня збільшився розмір страхових виплат щодо обов’язкового страхування цивільної відповідальності (ОСЦПВ). Водночас, збільшиться і вартість такої страховки — подорожчання на 10-20%.
- із 130 до 160 тис. грн у разі заподіяння шкоди майну;
- з 260 до 320 тис. грн у разі заподіяння шкоди життю та здоров’ю (з розрахунку на одного потерпілого);
- гранична сума за самостійне оформлення повідомлення про ДТП його учасниками для страхової компанії (за так званим європротоколом) — з 50 до 80 тис. грн.
Зелена картка на Finance.ua: купуйте онлайн, щоб не переплачувати🚙
Поділитися новиною