До дорожнього фонду за розмитнення авто вже сплачено 2 млрд грн — Finance.ua

До дорожнього фонду за розмитнення авто вже сплачено 2 млрд грн Вчора 07:50 — Технології&Авто

Як повідомив народний депутат від партії «Голос» Ярослав Железняк у своєму Телеграм-каналі, окрім палива, ще джерелом наповнення дорожнього фонду зараз є акцизи та мито на авто.

Після їх відновлення, за липень і серпень було сплачено майже 2 млрд грн (1,95 млрд) мита та акцизу від імпорту транспортних засобів, які повністю ідуть в дорожній фонд.

За липень:

акциз — 286, 1 млн грн, мито — 482,3 млн грн.

За серпень:

акциз — 484,3 млн грн, мито — 700 млн грн .

Нагадаємо, з 1 липня збільшився розмір страхових виплат щодо обов’язкового страхування цивільної відповідальності ( ОСЦПВ ). Водночас, збільшиться і вартість такої страховки — подорожчання на 10-20%.

із 130 до 160 тис. грн у разі заподіяння шкоди майну;

з 260 до 320 тис. грн у разі заподіяння шкоди життю та здоров’ю (з розрахунку на одного потерпілого);

гранична сума за самостійне оформлення повідомлення про ДТП його учасниками для страхової компанії (за так званим європротоколом) — з 50 до 80 тис. грн.

Autoconsulting За матеріалами:

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