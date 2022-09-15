До добровольчих будівельних батальйонів, що відновлюють житло та інфраструктуру, входять близько 35 тис. осіб — Finance.ua

До добровольчих будівельних батальйонів, що відновлюють житло та інфраструктуру, входять близько 35 тис. осіб Вчора 11:34 — Нерухомість

У волонтерському проєкті «Добробат», учасники якого в координації з Міністерством розвитку громад та територій України допомагають відновлювати житло і соціальні інфраструктурні об’єкти, пошкоджені внаслідок бойових дій, близько 35 тис. осіб, повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Уряд уже виділив значні кошти, близько 3,4 млрд грн обласним адміністраціям на оперативне відновлення. Працює так званий „Добробат“, який ініційований Міністерством розвитку громад та територій», — сказав Шмигаль на пресконференції в середу, додавши, що до таких добровольчих будівельних батальйонів уже увійшло близько 35 тис. осіб.

Нагадаємо, Київ сформує фонд житла, яке здаватимуть містянам та переселенцям. Як зазначив заступник голови КМДА Вячеслав Непоп, для цього місто збільшило статутний капітал комунального підприємства «Фінансова компанія «Житло-інвест» на 2 млрд грн. Відповідне рішення ухвалила Київрада.

Довідка Finance.ua:

Кабінет Міністрів України ухвалою від 7 вересня 2022 р. № 1000 затвердив Порядок надання житла, придбаного Держмолодьжитлом за рахунок коштів гуманітарної та іншої допомоги для тимчасового проживання постраждалих;

пріоритетність надання житла для тимчасового проживання постраждалих визначається обласними, Київською міською держадміністраціями (обласними, Київською міською військовими адміністраціями) з урахуванням пункту 20 Порядку формування фондів житла, призначеного для тимчасового проживання, обліку та надання такого житла для тимчасового проживання КМУ від 29 квітня 2022 року. № 495 «Деякі заходи щодо формування фондів житла, призначеного для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб».



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