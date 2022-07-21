До «Дія.City» вже долучилися майже 300 компаній — Finance.ua
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До «Дія.City» вже долучилися майже 300 компаній

Казна та Політика
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До «Дія.City» вже долучилися майже 300 компаній
До «Дія.City» вже долучилися майже 300 компаній
До податкової та правової системи для технологічного бізнесу «Дія.City» вже приєдналися майже 300 компаній.
Про це віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у Телеграм.
«Дія.City — спеціальний простір із найнижчими податками для компаній. Він створює найкращі умови для розвитку технологічного бізнесу в Україні. Зараз майже 300 компаній — резиденти „Дія.City“. У них працюють понад 21 000 спеціалістів», — заявив Федоров.
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За його словами, Мінцифри прагне, щоб таких компаній ставало більше, а процес вступу в «Дія.City» був максимально зручним та комфортним.
«Тому команда запустила YouTube-канал з інструкціями та роз’ясненнями про резидентство, його умови, форми співпраці та розмір податків у „Дія.Сity“. Це допоможе багатьом компаніям, які досі вагаються щодо резидентства, прийняти правильне рішення», — наголосив Федоров.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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