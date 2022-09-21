До держбюджету в серпні надійшло ₴7,8 мільярда акцизного податку — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

До держбюджету в серпні надійшло ₴7,8 мільярда акцизного податку

Казна та Політика
180
До державного бюджету в серпні 2022 року перераховано 7,8 мільярда гривень акцизного податку з вироблених та ввезених на митну територію України підакцизних товарів.
Про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби.
"У серпні 2022 року платниками акцизного податку до загального фонду Державного бюджету України перераховано 7,8 мільярда гривень акцизного податку з вироблених та ввезених на митну територію України підакцизних товарів.
Це на 55,1 мільйона гривень більше затверджених показників доходів та на 10,7 мільйона гривень більше, ніж у серпні минулого року", — йдеться в повідомленні.
У ДПС зазначають, що у серпні було досягнуто позитивної динаміки в надходженнях акцизного податку з основних видів підакцизних товарів, зокрема, лікеро-горілчаної продукції та тютюнових виробів.
Так, надходження акцизного податку з виробленої та ввезеної на митну територію України лікеро-горілчаної продукції склали 0,8 мільярда гривень, що на 83 мільйона гривень більше фактичних надходжень серпня минулого року та на 76 мільйонів гривень більше затверджених показників доходів.
З вироблених та ввезених на митну територію України тютюнових виробів у серпні 2022 року надходження склали майже 6 мільярдів гривень, що на 15 мільйонів гривень більше серпня минулого року та на 136 мільйонів гривень більше показників доходів.
За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.