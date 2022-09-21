До держбюджету в серпні надійшло ₴7,8 мільярда акцизного податку — Finance.ua

До держбюджету в серпні надійшло ₴7,8 мільярда акцизного податку Вчора 15:15 — Казна та Політика

До державного бюджету в серпні 2022 року перераховано 7,8 мільярда гривень акцизного податку з вироблених та ввезених на митну територію України підакцизних товарів.

"У серпні 2022 року платниками акцизного податку до загального фонду Державного бюджету України перераховано 7,8 мільярда гривень акцизного податку з вироблених та ввезених на митну територію України підакцизних товарів.

Це на 55,1 мільйона гривень більше затверджених показників доходів та на 10,7 мільйона гривень більше, ніж у серпні минулого року", — йдеться в повідомленні.

У ДПС зазначають, що у серпні було досягнуто позитивної динаміки в надходженнях акцизного податку з основних видів підакцизних товарів, зокрема, лікеро-горілчаної продукції та тютюнових виробів.

Так, надходження акцизного податку з виробленої та ввезеної на митну територію України лікеро-горілчаної продукції склали 0,8 мільярда гривень, що на 83 мільйона гривень більше фактичних надходжень серпня минулого року та на 76 мільйонів гривень більше затверджених показників доходів.

З вироблених та ввезених на митну територію України тютюнових виробів у серпні 2022 року надходження склали майже 6 мільярдів гривень, що на 15 мільйонів гривень більше серпня минулого року та на 136 мільйонів гривень більше показників доходів.

Укрінформ За матеріалами:

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