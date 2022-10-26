До банків, що ліквідуються, цьогоріч надійшло 2,3 мільярда гривень — Finance.ua

До банків, що ліквідуються, цьогоріч надійшло 2,3 мільярда гривень Вчора 17:41

Протягом січня-вересня 2022 року надходження коштів до банків, що перебувають під управлінням Фонду гарантування вкладів, склали 2,292 млрд грн. Про це повідомила пресслужба ФГВФО.

Звідки надходять кошти:

з усієї суми 1,505 млрд грн надійшло від погашення цінних паперів,

407,2 млн грн — від реалізації майна,

354,1 млн грн — від погашення кредитів,

354,1 млн грн — від погашення кредитів, 25,6 млн грн — від оренди майна.

Зокрема, у вересні 2022 року сума надходження коштів до банків, що ліквідуються Фондом, склала 241,6 млн грн. Найбільше коштів надійшло від реалізації майна — 213,2 млн грн, 212,7 млн грн з яких отримано від продажу активів АТ « Промінвестбанк ». Від погашення кредитів до банків надійшло 25 млн грн, з яких, зокрема:

20,5 млн грн — АТ «МегаБанк»,

2,2 млн грн — АТ АКБ «Аркада»,

1,4 млн грн — АТ «МР Банк».

Від оренди майна за звітний місяць банки отримали 3,4 млн грн.

Нагадуємо, що Фонд у червні поновив призупинений через закриття реєстрів продаж активів банків.

З метою мінімізації негативного впливу наслідків війни Фонд оновив умови погашення кредитної заборгованості для позичальників банків під управлінням Фонду. Водночас, Фонд звертається з проханням до позичальників, за наявності фінансової можливості, продовжувати виконувати свої боргові зобов’язання, щоб не накопичувати кредитне навантаження.

Крім того, у Фонді нагадали орендарям нерухомого майна банків, що ліквідуються, про порядок внесення орендної плати за користування нерухомістю, а також про її повернення банку-орендодавцю у разі закінчення терміну дії договору оренди чи припинення використання орендованого майна.

Нагадуємо, кошти, що надходять від управління та реалізації активів (майна) неплатоспроможних банків в управлінні Фонду, спрямовуються на задоволення вимог їх кредиторів у черговості, визначеній статтею 52 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

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