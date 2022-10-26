До банків, що ліквідуються, цьогоріч надійшло 2,3 мільярда гривень — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

До банків, що ліквідуються, цьогоріч надійшло 2,3 мільярда гривень

176
Протягом січня-вересня 2022 року надходження коштів до банків, що перебувають під управлінням Фонду гарантування вкладів, склали 2,292 млрд грн. Про це повідомила пресслужба ФГВФО.
Звідки надходять кошти:
  • з усієї суми 1,505 млрд грн надійшло від погашення цінних паперів,
  • 407,2 млн грн — від реалізації майна,
    354,1 млн грн — від погашення кредитів,
  • 25,6 млн грн — від оренди майна.
Зокрема, у вересні 2022 року сума надходження коштів до банків, що ліквідуються Фондом, склала 241,6 млн грн. Найбільше коштів надійшло від реалізації майна — 213,2 млн грн, 212,7 млн грн з яких отримано від продажу активів АТ «Промінвестбанк». Від погашення кредитів до банків надійшло 25 млн грн, з яких, зокрема:
  • 20,5 млн грн — АТ «МегаБанк»,
  • 2,2 млн грн — АТ АКБ «Аркада»,
  • 1,4 млн грн — АТ «МР Банк».
Від оренди майна за звітний місяць банки отримали 3,4 млн грн.
Читайте також
Нагадуємо, що Фонд у червні поновив призупинений через закриття реєстрів продаж активів банків.
З метою мінімізації негативного впливу наслідків війни Фонд оновив умови погашення кредитної заборгованості для позичальників банків під управлінням Фонду. Водночас, Фонд звертається з проханням до позичальників, за наявності фінансової можливості, продовжувати виконувати свої боргові зобов’язання, щоб не накопичувати кредитне навантаження.
Крім того, у Фонді нагадали орендарям нерухомого майна банків, що ліквідуються, про порядок внесення орендної плати за користування нерухомістю, а також про її повернення банку-орендодавцю у разі закінчення терміну дії договору оренди чи припинення використання орендованого майна.
Нагадуємо, кошти, що надходять від управління та реалізації активів (майна) неплатоспроможних банків в управлінні Фонду, спрямовуються на задоволення вимог їх кредиторів у черговості, визначеній статтею 52 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.