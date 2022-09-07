До АРМА передали активи компанії «роснефть» на майже 24 млн грн — Finance.ua
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До АРМА передали активи компанії «роснефть» на майже 24 млн грн

Фондовий ринок
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​​В управління АРМА передано майже 24 млн грн арештованих коштів підприємства зі структури «роснефть».
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.
За клопотанням прокурорів Офісу Генерального прокурора в управління АРМА передано арештовані грошові кошти у сумі понад 23,7 млн грн. Це арештовані кошти на банківських рахунках суб’єкта господарювання, утвореного російським ПАТ «Нефтянная компания «роснефть», причетного до фінансування широкомасштабної збройної агресії рф проти України.
За процесуального керівництва Офісу Генпрокурора досудове розслідування у кримінальному провадження за фактом фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України триває та здійснюється слідчими Головного слідчого управління СБУ (ч. 4 ст. 110-2 КК України).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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