До АРМА передали 60 млн грн осіб, що здійснювали незаконні фінансові операції — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

До АРМА передали 60 млн грн осіб, що здійснювали незаконні фінансові операції

Казна та Політика
984
До АРМА передали 60 млн грн осіб, що здійснювали незаконні фінансові операції
До АРМА передали 60 млн грн осіб, що здійснювали незаконні фінансові операції
До Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) передали 60 млн грн осіб, що проводили незаконні фінансові операції на території України.
Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.
Слідчі встановили, що група осіб із Києва та Криму використовували в схемі заборонені в Україні платіжні системи WebMoney, Qiwi, «Мир» і криптовалюти. Це дозволило їм уникати оподаткування, здійснювати переказ коштів анонімно й залишатися поза моніторингом відповідних установ.
Правоохоронці провели обшуки та вилучили валюту. Одному з учасників схеми вже повідомили про підозру у вчиненні незаконних дій із платіжними картками. За це правопорушення злочинці можуть отримати штраф розміром від 6,2 млн до 12,4 млн грн.
Раніше до АРМА передали активи «роснєфті» на майже 24 млн грн. Бізнесом в Україні управляли наближені до керівництва ОПЗЖ особи.
За матеріалами:
Mind
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.