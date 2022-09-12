До АРМА передали 60 млн грн осіб, що здійснювали незаконні фінансові операції — Finance.ua

До АРМА передали 60 млн грн осіб, що здійснювали незаконні фінансові операції Вчора 19:36 — Казна та Політика

До АРМА передали 60 млн грн осіб, що здійснювали незаконні фінансові операції

До Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) передали 60 млн грн осіб, що проводили незаконні фінансові операції на території України.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Слідчі встановили, що група осіб із Києва та Криму використовували в схемі заборонені в Україні платіжні системи WebMoney, Qiwi, «Мир» і криптовалюти. Це дозволило їм уникати оподаткування, здійснювати переказ коштів анонімно й залишатися поза моніторингом відповідних установ.

Правоохоронці провели обшуки та вилучили валюту. Одному з учасників схеми вже повідомили про підозру у вчиненні незаконних дій із платіжними картками. За це правопорушення злочинці можуть отримати штраф розміром від 6,2 млн до 12,4 млн грн.

Раніше до АРМА передали активи «роснєфті» на майже 24 млн грн. Бізнесом в Україні управляли наближені до керівництва ОПЗЖ особи.

Mind За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.