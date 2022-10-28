До Алжиру прибуло друге судно з України за "зерновою ініціативою" — Finance.ua

До Алжиру прибуло друге судно з України за "зерновою ініціативою" Вчора 13:33 — Казна та Політика

Балкер BC CALLISTO доставив до Алжиру за програмою «зернової ініціативи» 30,5 тисяч тонн продовольчої пшениці з України.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України.

Шлях від порту Чорноморська до порту Алжиру судно пройшло за 25 днів. З них 14 днів судно з українським продовольством простоювало у Босфорі в очікуванні на інспекцію Спільного координаційного центру.

«Наші портові служби роблять все можливе, щоб прискорити обробку вантажів. Наприклад, BC CALLISTO ми завантажили за 3 дні, але потім два тижні судно чекало у Босфорі. Проблема полягає в недостатній кількості інспекційних груп. ООН та Туреччина підтримують необхідність збільшити кількість інспекторів» , — зазначив заступник міністра інфраструктури України Юрій Васьков.

У Босфорі на інспекції чекають 175 суден. Ця штучна черга викликана тим, що росіяни блокують проведення інспекцій та реалізацію «Зернової ініціативи» зокрема. У зв’язку з цим українські порти змушені працювати лише на 25-30% своєї потужності.

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