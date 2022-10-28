До 6 годин без світла: які графіки віялових відключень готують у ДТЕК — Finance.ua

До 6 годин без світла: які графіки віялових відключень готують у ДТЕК Вчора 16:34 — Енергетика

До 6 годин без світла: які графіки віялових відключень готують у ДТЕК

У ДТЕК переглянуть графіки віялових відключень електроенергії для Києва. Тривалість обмежень може зрости до шести годин.

Про це в ефірі телемарафону повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

За його словами, нові графіки підготують протягом одного-двох днів.

«Вони (графіки. — Ред.) не будуть приємними. Одразу попереджаю, тому що кількість годин, протягом яких потрібно буде залишатися без світла, на жаль, має бути збільшена. Іншого виходу зараз до відновлення інфраструктури немає. Точно, що більше, ніж 4 години. До 6 годин будуть обмеження», — сказав Сахарук.

Він зазначив, що ДТЕК намагатимуться робити так, щоб частіше відбувалася ротація.

«Тобто, можливо, частіше вимикалися, але на менший період часу. З цим є також певні технічні складності — в Києві десятки тисяч будинків і їх вимкнути і включити назад теж велика робота», — розповів гендиректор компанії.

Дмитро Сахарук також пояснив, чому не в усіх будинках вимикають світло. За його словами, є будинки, в яких розташовані об’єкти критичної інфраструктури. Тому відключати їх від електроенергії не можна.

«Вони вмонтовані просто в будинок. Наприклад, зв’язок, склад зберігання вакцини, сервери провайдерів, інші елементи інфраструктури — водопостачання, теплопостачання. Всі будинки вимкнути неможливо, тому що не буде зв’язку, води, тепла, не буде працювати телебачення. Але зменшити кількість будинків, які залишаються недоторканними ми намагаємося», — зазначив Дмитро Сахарук.

Довідка Finance.ua:

28 жовтня за розпорядженням НЕК «Укренерго» в Києві продовжили екстрені відключення світла;



крім того, жителів у Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях попередили про вимушені відключення електроенергії у п’ятницю, 28 жовтня.

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