До 5 млрд доларів на місяць: Шмигаль пояснив, де Україна планує брати гроші — Finance.ua

«Безумовно, ми на травень очікуємо наступних 5 млрд доларів, яких ми потребуємо. Домовилися з МВФ — особисто с керівницею Фонду Крісталіною Георгієвою мали перемовини, — що вони беруться допомагати зібрати Україні цю різницю щомісяця», — зазначив глава уряду.
За його словами, закривати дефіцит у бюджеті України більшою мірою будуть допомагати США. Очікується, що Вашингтон щомісяця буде виділяти близько 2 млрд доларів.
«Ми також домовилися — просили Конгрес і мали перемовини з президентом США та з міністеркою фінансів США пані Джанет Єлен, — що США у цій різниці у 5 млрд будуть давати 2 млрд щомісяця. І вони проголосували, що у пакеті підтримки для України на 33 млрд понад 8 млрд доларів — це на чотири місяці. Тобто вони будуть кожного місяця робити внесок через адміністративний рахунок МВФ на суму понад 2 млрд доларів», — пояснив Шмигаль.
Довідка Finance.ua:
Кабінет Міністрів схвалив проєкт угод із інституціями Світового банку для залучення 1,5 млрд доларів, які спрямують на заробітні плати працівникам бюджетної сфери;
на тлі повномасштабного військового вторгнення росії Україна завершила квітень з дефіцитом бюджету в 125 млрд грн;
за перші чотири місяці 2022 року державний бюджет України виконано з дефіцитом 146,6 млрд грн. Лише у квітні дефіцит загального фонду бюджету становив 89,7 млрд грн, або $3 млрд.