До 2030 року кількість користувачів криптовалюти може перевищити мільярд — Finance.ua

До 2030 року кількість користувачів криптовалюти може перевищити мільярд Вчора 06:43 — Фінтех і Картки

До 2030 року кількість користувачів криптовалюти може перевищити мільярд

Експерти компанії BCG (Boston Consulting Group) опублікували звіт, згідно з яким ринок криптовалют очікує стрімкого зростання. Насамперед це стосується кількості зареєстрованих користувачів. Очікується, що загальна кількість власників цифрових активів може перевищити 1 мільярд уже до 2030 року.

Дослідження демонструє , що ринок криптовалют, як і раніше, перебуває на початковому етапі розвитку. Попри пристойну капіталізацію населення боїться вкладати гроші в галузь. Згідно зі звітом, лише 0,3% індивідуальних багатств люди інвестують у крипту. Наприклад, в акції вкладають до 25% індивідуального стану.

Як бачимо, ринок цифрових активів складно співвідносити з його фондовим братом. Однак саме цей показник свідчить про неглибоке проникнення капіталу у світ криптовалют. Без сумніву, галузь має вражаючий потенціал зростання.

Як і багато інших експертів, співробітники компанії з «великої трійки консалтингу» роблять ставку на розгортання технологій Web3. Запуск мережі нового покоління, ймовірно, дасть імпульс активному переходу на криптовалюту.

До того ж індикатором зростання популярності цифрових активів є інтерес великих інвесторів. Кіти індустрії продовжують активно вкладати гроші і, всупереч нещодавнім потрясінням, як і раніше, вірять у майбутнє криптовалют.

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