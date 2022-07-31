До 2030 року кількість користувачів криптовалюти може перевищити мільярд — Finance.ua
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До 2030 року кількість користувачів криптовалюти може перевищити мільярд

Фінтех і Картки
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До 2030 року кількість користувачів криптовалюти може перевищити мільярд
До 2030 року кількість користувачів криптовалюти може перевищити мільярд
Експерти компанії BCG (Boston Consulting Group) опублікували звіт, згідно з яким ринок криптовалют очікує стрімкого зростання. Насамперед це стосується кількості зареєстрованих користувачів. Очікується, що загальна кількість власників цифрових активів може перевищити 1 мільярд уже до 2030 року.
Дослідження демонструє, що ринок криптовалют, як і раніше, перебуває на початковому етапі розвитку. Попри пристойну капіталізацію населення боїться вкладати гроші в галузь. Згідно зі звітом, лише 0,3% індивідуальних багатств люди інвестують у крипту. Наприклад, в акції вкладають до 25% індивідуального стану.

Криптовалюти і шахрайство

Як бачимо, ринок цифрових активів складно співвідносити з його фондовим братом. Однак саме цей показник свідчить про неглибоке проникнення капіталу у світ криптовалют. Без сумніву, галузь має вражаючий потенціал зростання.
Як і багато інших експертів, співробітники компанії з «великої трійки консалтингу» роблять ставку на розгортання технологій Web3. Запуск мережі нового покоління, ймовірно, дасть імпульс активному переходу на криптовалюту.
До того ж індикатором зростання популярності цифрових активів є інтерес великих інвесторів. Кіти індустрії продовжують активно вкладати гроші і, всупереч нещодавнім потрясінням, як і раніше, вірять у майбутнє криптовалют.
Якщо ви хочете працювати з криптовалютами, зверніть увагу на сервіс Nexo. Він пропонує миттєві кредитні лінії для криптовалюти з ефективними податками, високоприбутковий пакет програм «Заробіток на криптовалюті», а також першокласну багаторівневу страховку.

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