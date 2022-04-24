До 2027 року ЄС повністю відмовиться від російського газу - австрійська міністерка — Finance.ua
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До 2027 року ЄС повністю відмовиться від російського газу - австрійська міністерка

Вчора 19:42Енергетика
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Сьогодні Австрія на 80% залежить від поставок російського природного газу. Євросоюз відмовиться від поставок з рф до 2027 року.
Про це повідомила австрійська міністерка у справах захисту клімату, екології, енергетики, транспорту, інновацій та технологій Леоноре Гевесслер у інтерв’ю Kurier.
«Це дуже амбітна мета. Вона стосується всіх країн-членів, досягти її вийде при спільній роботі», — сказала вона.
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Леоноре Гевесслер також повідомила, що план поетапної відмови складається з трьох цілей: скоротити споживання газу або повністю відмовитися від нього, наприклад, замінивши систему газового опалення та перейшовши на екологічно чисту електрику.
По-друге, збільшення внутрішнього виробництва, тобто розширення виробництва водню та біогазу.
І по-третє, шукати нові країни-постачальники, диверсифікувати, наприклад, більше з Норвегії або скрапленого газу.
«Ми беремо участь у спільній платформі закупівель ЄС, тому що це можливе лише з європейським альянсом», — підкреслила вона.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: ТСН
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