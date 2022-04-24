До 2027 року ЄС повністю відмовиться від російського газу - австрійська міністерка — Finance.ua

Леоноре Гевесслер також повідомила, що план поетапної відмови складається з трьох цілей: скоротити споживання газу або повністю відмовитися від нього, наприклад, замінивши систему газового опалення та перейшовши на екологічно чисту електрику.
По-друге, збільшення внутрішнього виробництва, тобто розширення виробництва водню та біогазу.
І по-третє, шукати нові країни-постачальники, диверсифікувати, наприклад, більше з Норвегії або скрапленого газу.
«Ми беремо участь у спільній платформі закупівель ЄС, тому що це можливе лише з європейським альянсом», — підкреслила вона.