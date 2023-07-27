Для ЗСУ передали унікальний фінський всюдихід (фото) — Finance.ua

Для ЗСУ передали унікальний фінський всюдихід (фото) Сьогодні 06:46 — Казна та Політика

Для ЗСУ передали унікальний фінський всюдихід (фото)

Сьогодні для потреб ЗСУ волонтери передають різні повнопривідні автомобілі, пригнані з-за кордону. Днями благодійний фонд «Говерла Нордік» відправив бійцям на передову цікавий всюдихід, який на буксирі був доставлений із Фінляндії. А тягачем був 50-річний КрАЗ-255Б, який також віддали нашим військовим, пише Аutocentre.ua

В даному випадку заслуговує на увагу не базове шасі - це звичайний ГАЗ-66, який свого часу поставлявся до фінської армії (біля 400 од. у 1972−1989 рр.), а встановлений на ньому фургон. Кузов цей модульного типу, складається з двох частин і кріпиться за допомогою стяжних ременів з храповим механізмом. На фото вони добре проглядаються на бічних стінках «кунга».

Практичним рішенням є те, що для монтажу фургона не потрібно знімати стандартну вантажну платформу «шишиги». Демонтуються лише дерев’яні борти, а сталева основа залишається. Це спрощує процес установки і дозволяє оперативно перетворити бортову вантажівку на пересувну радіостанцію або навпаки.

MMR За матеріалами:

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