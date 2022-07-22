Для визнання людини олігархом не важливо, громадянином якої країни вона є — Данілов — Finance.ua
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Для визнання людини олігархом не важливо, громадянином якої країни вона є — Данілов

Казна та Політика
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Для визнання людини олігархом не має значення, громадянином якої країни вона є.
Про це повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов в ефірі інформаційного телемарафону 21 липня.
«Якщо людина діє на території нашої країни, законодавець каже, що не має значення, якої вона країни громадянин. Вона може бути не громадянином країни, а визнана у нас олігархом. Якщо вона діє на території нашої країни та має ці три з чотирьох критеріїв, які записав наш законодавець. Громадянин іншої країни може бути зареєстрований у нас як олігарх, якщо він провадить діяльність на території нашої країни», — зазначив Данілов.

Довідка Finance.ua:

  • 5 листопада 2021 року Президент України Володимир Зеленський підписав закон «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)».
  • Відповідно до закону, Рада нацбезпеки та оборони за зверненнями Кабміну, СБУ, Нацбанку, члена РНБО чи Антимонопольного комітету визначатиме, є людина олігархом чи ні.
  • Олігархом вважається людина, яка одночасно відповідає мінімум трьом критеріям, а саме: бере участь у політичному житті; має значний вплив на ЗМІ; є кінцевим бенефіціарним власником підприємства або компанії, яка є монополістом на ринку та протягом року утримує чи посилює своє становище; володіє активами та суб’єктами господарювання, загальна вартість яких перевищує 2 млрд 270 млн грн.
  • Наприкінці червня 2022 року Президент ввів у дію рішення РНБО Про затвердження Положення про реєстр олігархів.
За матеріалами:
УНІАН
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