Для виплати допомоги вимушеним переселенцям перерахували понад 2,6 млрд грн, – Мінсоцполітики — Finance.ua

«Протягом квітня на виплату допомоги на проживання Мінсоцполітики спрямувало до Ощадбанку понад 2,6 мільярда гривень. За рахунок цих коштів допомогу отримають понад 451 тисяча внутрішньо переміщених осіб», — йдеться в повідомленні.
Відповідно до рішення Уряду допомога на проживання для внутрішньо переміщених осіб надається щомісячно з місяця звернення на період введення воєнного стану та одного місяця після його припинення чи скасування на кожну внутрішньо переміщену особу, відомості про яку включено до Єдиної інформаційної бази даних:
для осіб з інвалідністю та дітей — 3 000 гривень;
для інших осіб — 2 000 гривень.
Отримана допомога на проживання не оподатковується податком на доходи фізичних осіб та не враховується при обчисленні сукупного доходу домогосподарства під час призначення інших видів соціальної допомоги.
Нагадмаємо, з травня частина переселенців перестане отримувати виплати як внутрішньо переміщені особи.
До речі,
якщо вас цікавить швидка позика, за допомогою порталу
Finance.ua можна підібрати оптимальні умови.