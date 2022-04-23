Для виплати допомоги вимушеним переселенцям перерахували понад 2,6 млрд грн, – Мінсоцполітики — Finance.ua
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Для виплати допомоги вимушеним переселенцям перерахували понад 2,6 млрд грн, – Мінсоцполітики

Вчора 19:14Особисті фінанси
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Міністерство соціальної політики з початку квітня перерахувало Ощадбанку понад 2,6 мільярда гривень на виплату допомоги на проживання внутрішньо переміщених осіб.
Про це повідомляє пресслужба міністерства.
«Протягом квітня на виплату допомоги на проживання Мінсоцполітики спрямувало до Ощадбанку понад 2,6 мільярда гривень. За рахунок цих коштів допомогу отримають понад 451 тисяча внутрішньо переміщених осіб», — йдеться в повідомленні.
Відповідно до рішення Уряду допомога на проживання для внутрішньо переміщених осіб надається щомісячно з місяця звернення на період введення воєнного стану та одного місяця після його припинення чи скасування на кожну внутрішньо переміщену особу, відомості про яку включено до Єдиної інформаційної бази даних:
  • для осіб з інвалідністю та дітей — 3 000 гривень;
  • для інших осіб — 2 000 гривень.
Отримана допомога на проживання не оподатковується податком на доходи фізичних осіб та не враховується при обчисленні сукупного доходу домогосподарства під час призначення інших видів соціальної допомоги.
Нагадмаємо, з травня частина переселенців перестане отримувати виплати як внутрішньо переміщені особи.
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За матеріалами: Finance.ua
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