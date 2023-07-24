Для ВПО спростили процес отримання посвідчення водія: що змінилося — Finance.ua

Для ВПО спростили процес отримання посвідчення водія: що змінилося Сьогодні 17:04 — Особисті фінанси

Для ВПО спростили процес отримання посвідчення водія: що змінилося

В Україні змінили кількість документів, необхідну зареєєстрованим внутрішнім переселенцям для отримання водійського посвідчення.

Про це повідомила пресслужба Мінреінтеграції.

Як це працює зараз? За чинними правилами, для отримання посвідчення водія необхідно подавати документи з відомостями про зареєстроване місце проживання отримувача.

Проте ця норма ускладнює отримання посвідчення водія громадянами, які зареєстровані на ТОТ або в паспортних документах яких не зазначено зареєстрованого місця проживання.

Це обговорювалося під час наради під головуванням Віцепрем'єр-міністра Ірини Верещук. Зокрема, було зазначено, що постановою КМУ від 2 травня 2023 року № 454 внесено зміни до Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами.

Що змінилося? Таким чином, для ВПО передбачена можливість отримувати/обмінювати посвідчення водія без документів, які підтверджують задеклароване/зареєстроване місце проживання (перебування) на території України.

Їм достатньо надати довідку про взяття на облік ВПО, у якій зазначено фактичне місце проживання.

Також, окрім паперової форми, довідку можна пред’явити в електронному вигляді із застосуванням порталу Дія.

Довідка Finance.ua:

пілотний проєкт із забезпечення прозорості складання іспитів для отриманння посвідчення водія розширять ще на 4 області: Сумська, Рівненська, Житомирська та Кіровоградська області долучаться з 3-го серпня;



нагадаємо, що з 1 червня у Львівській, Київській, Вінницькій та Одеській областях триває пілотний проєкт із забезпечення прозорих умов складання іспитів у сервісних центрах МВС;

у класах для складання теорії, а також в автівках сервісних центрів МВС для складання практики, тепер встановлено більше камер спостереження, які не залишають сліпих зон. Відповідно процеси складання іспитів тепер повністю моніторяться;



при цьому, як свідчить статистика, більшість кандидатів провалили іспит на посвідчення водія за новою системою. Детальніше про це читайте тут.

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