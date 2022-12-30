Для водіїв і не лише. У "Дії" стартувало тестування двох послуг — Finance.ua
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Для водіїв і не лише. У "Дії" стартувало тестування двох послуг

Особисті фінанси
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Для водіїв і не лише. У "Дії" стартувало тестування двох послуг
Для водіїв і не лише. У "Дії" стартувало тестування двох послуг
У «Дії» стартувало бета-тестування двох нових послуг: заміни посвідчення водія, а також отримання виписки про несудимість.
Про це сказано в Telegram-каналі міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.
«Заміна посвідчення водія: повертаємо послугу в додаток. Тепер, якщо змінили прізвище або втратили права, не потрібно їхати до сервісного центру МВС. Замовляйте новий документ. Нагадаю, що зараз ви можете взагалі не отримувати пластикове посвідчення, а користуватися лише цифровим», — зазначив Федоров.
За словами міністра, також автоматизовано процес підготовки довідки про несудимість, більше не потрібно вводити дані вручну. Вони самі підтягнуться із реєстрів.
«До речі, виписка про несудимість — один із найпопулярніших документів серед українців. Щороку його отримують близько 1 млн українців», — додав він.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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