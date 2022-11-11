Для відображення пенсійного посвідчення в «Дії» частині українців доведеться його замінити — Finance.ua
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Для відображення пенсійного посвідчення в «Дії» частині українців доведеться його замінити

Особисті фінанси
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Для відображення пенсійного посвідчення в «Дії» частині українців доведеться його замінити
Для відображення пенсійного посвідчення в «Дії» частині українців доведеться його замінити
Для відображення електронного посвідчення в «Дії» потрібно просто оновити застосунок. Але з’явиться воно лише в пенсіонерів, яке отримували його після 2014 року.
Як нагадують у ГУ Пенсійного фонду в Донецькій області, громадянам з посвідченням-книжечкою старого зразка для відображення його в «Дії» потрібно спочатку замовити нове пластикове посвідчення.
Замовити нове посвідчення можна двома способами:
1. Звернувшись до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду, незалежно від місця реєстрації.
2. Онлайн через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг ПФУ.
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Для відображення в «Дії» спеціального пенсійного посвідчення (отриманого у зв’язку з інвалідністю, втратою годувальника тощо) потрібно завантажити його самостійно. Для цього необхідно оновити застосунок до останньої версії, прогортати всі документи та натиснути: «Додати документ — Пенсійне посвідчення — Додати посвідчення».
Нагадаємо, українці, які мають стаж роботи із шкідливими і важкими умовами праці, можуть раніше вийти на пенсію, незалежно від місця останньої роботи. Йдеться про людей, які працювали на підприємствах з особливо шкідливими та особливо важкими умовами праці за Списком № 1 та Списком № 2, затвердженим Кабміном.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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