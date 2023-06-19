Для відновлення промисловості знадобиться щонайменше $14 мільярдів – UkraineInvest — Finance.ua

Для відновлення промисловості знадобиться щонайменше $14 мільярдів – UkraineInvest Сьогодні 09:15 — Казна та Політика

Для відновлення промисловості знадобиться щонайменше $14 мільярдів – UkraineInvest

Для відбудови зруйнованих ворогом промислових об'єктів у найближче десятиліття Україна потребуватиме принаймні 14 млрд дол., ще 4 млрд дол. піде на відновлення системи обслуговування бізнесу.

Такі розрахунки навів під час інвестиційного онлайн-форуму «FIT for Ukraine: Інвестиційні інновації» виконавчий директор Урядового офісу із залучення та підтримки інвестицій (UkraineInvest) Сергій Цівкач.

За його словами, після війни Україна потребуватиме не лише величезних інвестицій та сучасних технологій, а й вчасних та ефективних рішень.

«Маємо напрацювати нові рішення й абсолютно нові механізми інвестування. Причому, ми не повинні чекати перемоги, треба підтримувати бізнес вже тут і зараз. Передовсім, маю на увазі підтримку малого й середнього підприємництва», — сказав Цівкач.

Він навів оцінки Світового банку, згідно з якими упродовж наступних 10 років Україні знадобиться щонайменше 14 млрд дол. лише для того, щоб відбудувати зруйновані ворогом промислові потужності. Ще майже 4 млрд дол. треба, аби відновити систему обслуговування бізнесу.

«Причому, йдеться лише про прямі втрати. А ми ж маємо ще й багатомільярдні непрямі збитки, яких країна вже зазнала внаслідок російської агресії. Надалі ці цифри, на жаль, зростатимуть», — додав Цівкач.

Як наголошували учасники форуму, для пожвавлення економіки та промислового сектору необхідні негайні дії, зокрема, у вигляді імпакт-інвестування (вкладення, що впливають на окремі соціальні чи екологічні явища і покращують соціальну інфраструктуру) з використанням змішаного фінансування, що поєднуватиме державний, донорський та приватний капітал, а також механізми страхування воєнних і політичних ризиків.

Ці заходи допоможуть стимулювати економічне зростання та залучити міжнародні компанії, які зацікавлені у виході на ринок України.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ За матеріалами:

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