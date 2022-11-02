Для відновлення інфраструктури Київщини потрібно приблизно 30 млрд грн — Finance.ua
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Для відновлення інфраструктури Київщини потрібно приблизно 30 млрд грн

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Для відновлення інфраструктури Київщини потрібно приблизно 30 млрд грн
Для відновлення інфраструктури Київщини потрібно приблизно 30 млрд грн
Для відновлення пошкодженої та зруйнованої інфраструктури Київської області після дій російських окупаційних військ необхідно приблизно 30 мільярдів гривень.
Про це інтервʼю hromadske.ua повідомив голова обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.
«Якщо говорити про житловий фонд, то необхідно до 10 мільярдів гривень. Тотально на всю інфраструктуру — 30 мільярдів гривень. Але це приблизні цифри, адже змінюється ситуація та ціни. Це сума пошкоджень, які ми зафіксували», — зазначив він.
Кулеба каже, що для відбудови області залучені кошти державного, обласного та місцевих бюджетів. Кошти партнерів влада не рахує, адже отримує послуги.
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«Київська ОВА й органи місцевого самоврядування надають донору інформацію щодо пошкоджених об’єктів та експертизи. Донор визначає об’єкти, готує кошториси, обирає підрядника й ремонтує», — пояснив він.
Зокрема, Київська область щодо відновлення житлового фонду співпрацює з благодійними організаціями «Карітас», УВКБ ООН та UNICEF.
Нагадаємо, у Мін’юсті заявляли, що Україна вимагатиме від росії щонайменше 300 мільярдів доларів репарацій. Наразі триває робота над резолюцією щодо створення фонду відшкодування збитків.
За матеріалами:
hromadske.tv
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