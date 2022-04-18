Для в'їзду до ЄС необхідно закордонний паспорт: є перші випадки висадки пасажирів на кордоні — Finance.ua

Для в'їзду до ЄС необхідно закордонний паспорт: є перші випадки висадки пасажирів на кордоні

Вчора 10:01 — Особисті фінанси

Для в'їзду до ЄС необхідно закордонний паспорт: є перші випадки висадки пасажирів на кордоні

Для перетину кордону з країнами ЄС необхідно мати закордонний паспорт.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Винятки є можливими на розсуд прикордонників за умови наявності інших документів, що посвідчують особу, та наявності бойових дій у регіоні, з якого прямує пасажир.

«Оскільки Укрзалізниця не отримувала від ДПСУ попереджень про зміни у правилах перетину кордону громадянами України, очікуємо від колег більш чітких пояснень щодо недопуску біженців без закордонних паспортів», — пояснили в УЗ.

Як сказано в повідомленні, вже зафіксовані випадки висадки пасажирів на кордоні.

«Вважаємо це неприпустимим без прозорого інформування пасажирів і перевізника заздалегідь. Пасажирів просимо уважно ставитися до змін у правилах перетину кордону та адресувати уточнюючі питання ДПСУ», — додали в Укрзалізниці.

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