Для в'їзду до ЄС необхідно закордонний паспорт: є перші випадки висадки пасажирів на кордоні — Finance.ua
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Для в'їзду до ЄС необхідно закордонний паспорт: є перші випадки висадки пасажирів на кордоні

Вчора 10:01Особисті фінанси
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Для в'їзду до ЄС необхідно закордонний паспорт: є перші випадки висадки пасажирів на кордоніДля в'їзду до ЄС необхідно закордонний паспорт: є перші випадки висадки пасажирів на кордоні
Для перетину кордону з країнами ЄС необхідно мати закордонний паспорт.
Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.
Винятки є можливими на розсуд прикордонників за умови наявності інших документів, що посвідчують особу, та наявності бойових дій у регіоні, з якого прямує пасажир.
«Оскільки Укрзалізниця не отримувала від ДПСУ попереджень про зміни у правилах перетину кордону громадянами України, очікуємо від колег більш чітких пояснень щодо недопуску біженців без закордонних паспортів», — пояснили в УЗ.
Як сказано в повідомленні, вже зафіксовані випадки висадки пасажирів на кордоні.
«Вважаємо це неприпустимим без прозорого інформування пасажирів і перевізника заздалегідь. Пасажирів просимо уважно ставитися до змін у правилах перетину кордону та адресувати уточнюючі питання ДПСУ», — додали в Укрзалізниці.

Довідка Finance.ua:

  • на період дії правового режиму воєнного стану чоловікам-громадянам України віком від 18 до 60 років, а також жінкам-військовозобов’язаним обмежено виїзд за межі України;
  • у Центрі безоплатної правової допомоги розповіли, що треба знати водіям, які зібралися виїжджати за кордон.

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За матеріалами: Finance.ua
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